Coma seppiamo da tempo, Ciao Darwin si prepara a tornare in televisione. Nelle ultime settimane, era partito il primo della nuova edizione ma Mediaset ha deciso di farlo sparire. Perché il Biscione ha preso questa decisione?

Ciao Darwin: la misteriosa sparizione del promo voluta da Mediaset

La nona e ultima edizione di Ciao Darwin sta per tornare in televisione. Nel corso della stagione 2023/2024 Paolo Bonolis e Luca Laurenti porteranno in scena l’ultimo spettacolo, quello che chiuderà l’epoca di uno dei format più fortunati di Canale 5. Dallo scorso 9 agosto, Mediaset aveva iniziato a mandare in scena il promo, poi c’è stata una strana sparizione che ha immediatamente attirato l’attenzione dei fan.

Perché Mediaset ha fatto sparire il promo di Ciao Darwin?

Come fatto notare da Bubinoblog, la sparizione del promo di Ciao Darwin è stata improvvisa. Lo spot mostrava le varie Madri Natura che, nel corso degli anni, sono state scelte dallo staff di Paolo Bonolis. Dopo essere circolato per qualche giorno, però, è sparito dalle reti Mediaset. A spiegare il motivo di questa mossa è stato l’autore Marco Salvati:

“Sono decisioni che prende l’azienda, non gli autori. Staremo a vedere”.

Ciao Darwin rinviato? La sparizione dello spot fa discutere

Considerando la sparizione del promo, la domanda sorge spontanea: Ciao Darwin è stato rinviato? Stando a quanto sostiene Fanpage.it, la messa in onda non è in dubbio. Anzi, ci sarebbe già un periodo: il debutto è atteso tra ottobre e novembre. Sembra che la cancellazione dello spot sia una semplice scelta di marketing: adesso si dà spazio ai programmi che partiranno a settembre.