Si chiama Gabriele Marchetti il concorrente che nel 2019 rimase paralizzato dopo aver partecipato al Genodrome di Ciao Darwin. La prova infatti comprendeva la corsa sopra i noti rulli rotanti, da cui lui cadde in malo modo. Così per questa nuova edizione, ci sono state delle modifiche.

Basta rulli a Ciao Darwin

Nella nuova edizione di Ciao Darwin abbiamo visto il ritorno della prima avvincente prova a cui vengono sottoposti alcuni concorrenti di ciascuna squadra.

Si tratta del Genodrome, che alcuni anni fa ha scatenato polemiche dopo che un ragazzo, cadendo, è rimasto paralizzato.

La decisione non è stata accolta con feedback positivi dal pubblico social, che ha detto di volere di nuovo i rulli, parte integrante del gioco.

Tuttavia, impossibile ignorare quello che successe nel 2019.

L’incidente nel Genodrome di Ciao Darwin

Dopo essere caduto dai rulli, Gabriele Marchetti riportò gravissime conseguenze. Aveva 54 anni e la caduta ne causò il trasporto d’urgenza in ospedale.

Da allora l’uomo è tetraplegico e non può muoversi. Chiaramente l’eliminazione della prova non può ridare nulla indietro a Gabriele ma leggere le tante persone che la rivorrebbero probabilmente lo ha ferito.

Intervistato successivamente ai fatti, dichiarò che Bonolis non si era preoccupato per le sue condizioni: “Non mi ha cercato per sapere come sto e nemmeno le persone a lui vicine lo hanno fatto, eccetto qualcuno della produzione”.

Poco dopo però, nel 2022, rettificò chiarendo tramite la sua legale che il presentatore gli aveva telefonato spesso, anche se non subito.