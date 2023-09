È in coma la donna di 55 anni investita da un'auto a Milano.

Una donna di 55 anni è stata investita nel pomeriggio dell’11 settembre a Milano. Si trovava in sella alla sua bicicletta quando è stata scaraventata in strada e trascinata per diversi metri.

L’incidente di Milano: ciclista in coma

Una ciclista di 55 anni è stata investita da una vettura a Milano, nella zona del Naviglio Pavese. Subito è stata trasportata al Niguarda in codice rosso e ora le sue condizioni sono peggiorate ulteriormente, infatti è entrata in coma.

Sul caso stanno indagando gli agenti della polizia locale.

La dinamica dell’incidente di Milano

Sono poche le informazioni rese note sul sinistro. Sembrerebbe che la donna stesse procedendo verso la stessa direzione dell’auto e che si trovasse a qualche metro più indietro.

Improvvisamente il veicolo l’ha urtata trascinandola poi per qualche metro. Il conducente non ha riportato particolari ferite, purtroppo la 55enne invece ha avuto un trauma cranico e diverse escoriazioni a braccia e gambe.

Le condizioni critiche della ciclista travolta nell’incidente di Milano

Sul posto sono giunti i soccorritori, che hanno intubato la donna e poi l’hanno caricata in ambulanza per il tragitto verso l’ospedale.

Da subito i medici hanno evidenziato un quadro preoccupante e infatti le sue condizioni sono peggiorate ulteriormente nelle scorse ore.

Le forze dell’ordine intanto stanno analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza per stabilire la dinamica e accertare le responsabilità.