Ciclone Freddy: 99 vittime in Malawi

Cresce il drammatico bollettino delle vittime del ciclone Freddy in Malawi. Secondo le autorità africane, fino a questo momento i morti sarebbero 99, ma il numero è destinato a crescere nelle prossime ore.

Ciclone Freddy, devastazione nel Sud-Est Africano

Il ciclone tropicale Freddy, che ha investito gli stati Africani del Malawi e del Mozambico, ha creato tantissimi danni nei villaggi. Devastazione e morti ovunque, la potenza del ciclone non si arresta. In particolare, la città più colpita è Blantyre, in Malawi, dove il conto delle vittime è cresciuto esponenzialmente nelle ultime ore. Le autorità del Sud-Est Africano hanno dichiarato lo stato di calamità.

Malawi, sono oltre 99 le vittime del ciclone Freddy

Secondo gli ultimi report che sono stati forniti dall’Agenzia per le calamità naturali del Paese africano, sarebbero state identificate in questo momento 99 vittime nel solo Malawi (130 contando anche i morti del Mozambico). Charles Kalemba, il commissario del Dipartimento per gli affari di gestione dei disastri, ha dichiarato in conferenza stampa: “Il bilancio delle vittime, anche in altri distretti che sono stati colpiti nella regione meridionale, è salito a 99… ma prevediamo che il numero salga.”