Ciclone Freddy tra Mozambico, Madagascar e Malawi: sale il numero delle vittime

Secondo gli ultimi dati che sono stati emessi dalle autorità africane, il Ciclone Freddy, attivo in questi giorni nel Sud-Est del continente, avrebbe già causato oltre 400 vittime tra Malawi, Madagascar e Mozambico.

Africa, il ciclone Freddy mette in ginocchio Malawi, Madagascar e Mozamibico

Si tratta di una devastazione quasi senza precedenti, il Ciclone Freddy ha colpito il Sud-Est africano per due volte in pochi giorni, lasciando dietro di sè caos e distruzione oltre ad un numero elevatissimo di morti. Tra i Paesi più colpiti ci sono Madagascar e Mozambico, ma soprattutto il Malawi, dove ci sono state ben 326 vittime accertate. Con il numero dei decessi sale anche il conteggio degli sfollati. Decine di migliaia di persone che sono rimaste senza casa: in Malawi sono più di 183 mila.

L’intervento dell’Onu

Il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres ha spiegato, in un messaggio postato sul suo profilo di Twitter, come si sta muovendo l’organizzazione sul suolo africano: “Stiamo intensificando il nostro sostegno alle persone colpite dal Ciclone Freddy. In Malawi, i nostri team stanno aumentando la consegna di forniture salvavita. In Mozambico, stiamo assistendo la risposta locale e Uncerf ha stanziato 10 milioni di dollari per sostenere questi sforzi.”