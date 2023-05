Cimici dei letti: come evitare le punture

Ci sono insetti che, sebbene non siano nocivi, possono essere alquanto fastidiosi e causare delle punture non particolarmente dannose. Tra questi, vi sono le cimici dei letti che è bene provare a individuare e allontanare dalla camera in modo naturale. Vediamo come fare e i metodi adatti.

Cimici dei letti

Sono parassiti che possono essere alquanto fastidiosi e sono considerati una vera e propria seccatura. Le cimici dei letti sono insetti definiti in questo modo proprio perché la camera è il luogo dove tendono maggiormente ad annidarsi ed esercitare il loro potere. Sebbene siano molto piccole, possono però creare dei disagi e problemi.

Prima di capire come è possibile allontanarle, bisogna anche sapere come riconoscerle in modo da identificarle. Si riconoscono perché di colore marrone e hanno le dimensioni di semi di mela. Tendono a muoversi rapidamente sulle pareti, i soffitti della camera da letto che è il loro habitat ideale per poi agire durante la notte.

Sono insetti che potrebbero mordere, ma i loro morsi non sono così deleteri e nocivi. Nel momento in cui agiscono, soprattutto la notte, sulle gambe o braccia, tendono a comparire dei segni o ponfi che possono causare irritazione e prurito. Sono morsi che tendono ad apparire raggruppati o anche in una sola linea.

In alcuni casi, capita che i soggetti che abbiano avuto delle punture dovute alle cimici dei letti vadano incontro a reazioni allergiche che si scatenano e manifestano con reazioni lievi, come per esempio una orticaria oppure gravi vedi shock anafilattico, sebbene sia molto raro. Sono una specie che è innocua e non in grado di trasmettere malattie nocive agli esseri umani.

Cimici dei letti: come comportarsi

Per evitare le punture delle cimici dei letti e rendersi conto dei segni di questi parassiti, al mattino appena svegli, è bene attuare delle misure di prevenzione in modo da capire come allontanarle dalla camera da letto. La prevenzione è il primo passo da compiere con alcuni consigli e strategie da mettere in atto onde evitare una invasione.

Per prima cosa, è bene controllare e ispezionare attentamente ogni zona della camera: dalle fessure alle crepe, passando per il materasso, le molle o le federe dove questi parassiti tendono ad annidarsi maggiormente. Bisogna anche controllare le aree più nascoste della casa perché durante il giorno sono molto brave a nascondersi.

Si consiglia poi di pulire molto bene le aree in cui si dorme cercando di allontanare le cimici dei letti rapidamente. Dal momento che le cimici dei letti possono anche giungere per via dei viaggi, bisogna controllare il proprio alloggio o camera d’albergo in modo da evitare la presenza di questi insetti nelle stanze degli hotel.

Non bisognerebbe posare la valigia sul letto e sarebbe meglio controllare attentamente il materasso e le lenzuola. Ci sono poi una serie di rimedi casalinghi che si possono adottare come l’uso di un materasso di prima qualità rispetto a uno di seconda mano. Si consiglia poi di scegliere un pigiama che rivesta tutto il corpo in modo da evitare che possano pungere.

Cimici dei letti: repellente naturale

Per allontanare le cimici dei letti, è raccomandabile affidarsi a rimedi che siano di lunga durata, non invasivi ed efficaci. Un dispositivo come Ecopest Home è la soluzione migliore, anche perché non velenoso o nocivo come possono esserlo i pesticidi o insetticidi. Inoltre, risulta essere davvero efficace come testimoniano le opinioni sul sito ufficiale.

Un repellente anti insetto che grazie all’interferenza magnetica e agli ultrasuoni che questi insetti captano, mentre gli esseri umani non riescono a sentire, evita a questi insetti di avvicinarsi a casa. Un investimento semplice, di facile soluzione poiché bisogna soltanto collegarlo alla presa per fare in modo che funzioni immediatamente.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Un dispositivo che fornisce la massima protezione per tutti i giorni della settimana a tutte le ore del giorno in grado di coprire una superficie di circa 250 metri quadrati. Inoltre, questo dispositivo funziona bene, non soltanto per scacciare le zanzare tigri, ma anche altri insetti, come le mosche, le cimici, le termiti, compreso i roditori.

È ecologico, quindi non usa batterie che possano inquinare, silenzioso e inodore al punto che non emette Nessun rumore che possa infastidire. Garantisce una totale protezione e benessere sia per gli animali domestici che esseri umani.

Ordinare un repellente come Ecopest Home risulta molto semplice dal momento che bisogna semplicemente collegarsi alla pagina ufficiale poiché, essendo originale ed esclusivo, non è possibile reperirlo nei negozi internet o fisici. Si inseriscono i dati all’interno del modulo, rimanendo in attesa della chiamata dell’operatore che provvederà alla conferma delle proprie generalità e all’evasione dell’ordine approfittando della promozione di due dispositivi al costo di 49,90€ con il pagamento possibile tramite PayPal, carta di credito e contanti al corriere.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.