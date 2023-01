Morso delle cimici dei letti: come eliminarle senza veleni

Il morso delle cimici dei letti si presenta con chiazze che vanno via in breve tempo e si può evitare grazie a un repellente naturale che le allontana.

Alcuni insetti possono essere alquanto fastidiosi in casa, non solo per il loro ronzio e continuo sbatacchiare, ma anche per il morso e le punture che possono provocare. In camera da letto possono agire infatti le cimici dei letti, insetti che amano molto questa area dove agiscono indisturbati durante la notte. Vediamo come eliminarli e cosa fare.

Morso delle cimici dei letti

Sono insetti molto piccoli che, come dice il nome, cimici dei letti, appunto, si annidano nei materassi, nelle cuciture e nel letto dove sono certi di trovare cibo per sostentarsi. Sono di dimensioni molto piccole ed è possibile anche vederle a occhio nudo. Inoltre, è importante capire come allontanarle dal momento che possono causare morsi.

Sono insetti di colore rossastro che quasi non si vedono durante il giorno, ma sono molto abili a mimetizzarsi e nascondersi tra il materasso andando ad agire soprattutto la notte, quando possono andare a succhiare il sangue di chi sta dormendo. Sono insetti attratti dall’anidride carbonica che si esala durante il respiro quando si dorme.

Sono attirate soprattutto dalla pelle umana e tendono a proliferare a una temperatura tra i 15 e i 37°- Al di sotto di queste temperature, il loro ciclo vitale si interrompe. Possono poi anche rifugiarsi in legno o tra i mobili dove poi agiscono durante la notte, il momento che reputano maggiormente propizio. Sono presenti soprattutto lungo i bordi del materasso o nelle doghe.

Tendono ad attaccare chiunque, anche se i loro soggetti preferiti sono i giovani e gli adulti. Non sono nocive le punture e il morso non risulta dannoso, ma si consiglia comunque di fare attenzione alla loro presenza in casa.

Morso delle cimici dei letti: cosa provoca

Il morso di questi insetti presenta dei sintomi e dei segni che è possibile confondere con le punture della zanzare, anche se si tratta di qualcosa di diverso. Le cimici dei letti tendono a pungere soprattutto nelle zone che risultano scoperte del corpo, e i segni della loro presenza sono presenti soprattutto su gambe, braccia, ma anche collo e viso.

A differenza delle zanzare, il morso di questi insetti avviene in più punti, non in maniera non lineare lungo le varie parti del corpo. I segni del morso delle cimici dei letti possono comparire in pochi minuti oppure alcune ore anche in base ai soggetti e al sistema immunitario di ognuno e tendono a durare per una ventina di giorni.

Nel momento in cui questi insetti agiscono sulla pelle, è possibile notare alcuni segni della loro presenza come chiazze rossastre che si trovano sull’epidermide al risveglio, dal momento che hanno agito la notte. Si possono presentare anche delle piaghe sulla pelle che danno adito a prurito oppure chiazze ancora più grandi accompagnate da gonfiore.

I sintomi del morso non presentano particolari problemi o effetti collaterali a meno che non compaiano eventuali reazioni allergiche e in quel caso è bene rivolgersi a un professionista del settore che possa indicare la terapia e il trattamento più idoneo da adottare. Alcuni sintomi come il prurito si possono alleviare con l’aloe vera che lo attenua.

Cimici dei letti: come eliminarle

Considerando che le cimici dei letti possono agire con il loro morso causando dei sintomi e prurito, oltre al trattamento adeguato, è anche utile cercare di capire come poterle eliminare in modo che non si intrufolino in casa e nel materasso. Tra i vari repellenti consigliati ed efficaci, il migliore è proprio Ecopest Home che permette di tenerle lontane in breve tempo.

Un dispositivo che si distingue da altri in commercio, perché di dimensioni contenute in modo da p ortarlo ovunque, anche in viaggio. Una formula innovativa dal momento che funziona tramite gli ultrasuoni e interferenza magnetica che agiscono immediatamente allontanando questi insetti dalla casa e rendendo l’ambiente accogliente.

Non è nocivo né per gli esseri umani, ma neanche per gli animali domestici. Risulta essere sicuro ed è considerato una ottima alternativa ad alcuni insetticidi e pesticidi che risultano dannosi. Inoltre, questo repellente funziona molto bene anche con altri tipi di insetti, come le mosche, le zanzare, ma anche i pesciolini d’argento e i roditori.

Proprio grazie ai suoi benefici e sicurezza, è definito come il miglior rimedio naturale contro le cimici e tutti gli insetti invasori. Per chi volesse saperne di più, consigliamo di cliccare qui o sulla seguente immagine

Copre un raggio abbastanza ampio di 250 metri quadrati fornendo quindi una protezione massima per tutta la casa sia dentro che fuori per un arco temporale di 24 ore su 24 per 7 giorni su 7. Ecologico, poiché non inquina, oltre a essere silenzioso e inodore dal momento che non emana odori sgradevoli al momento dell’accensione per cui basta semplicemente collegarlo a una presa di corrente affinché inizi a esercitare i suoi effetti.

Un dispositivo come Ecopest Home non è in vendita nei negozi o Internet, ma solo sul sito ufficiale del prodotto dove collegandosi il consumatore ha la possibilità di compilare il modulo con i dati personali e attivare la promozione di due confezioni a 49,90€ invece di 98 con pagamento anticipato tramite Paypal, carta di credito o contanti al corriere.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.