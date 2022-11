Morso delle cimici dei letti: come riconoscerlo e come rimediare

Può capitare di alzarsi al mattino e rendersi conto di avere sulle gambe e braccia delle chiazze di colore rosso. Sono il risultato del morso delle cimici dei letti che hanno agito durante la notte. Qui spieghiamo come fare per risolvere questo problema ed evitare di essere morsi da questi insetti.

Cimici dei letti

Note con il nome scientifico di Cimex lectularius o anche del materasso oppure viaggiatrici, si tratta di insetti ematofagi, che si nutrono del sangue umano. Amano nascondersi tra le crepe e le fessure, oltre che essere attratte dalle stanze da letto e dall’anidride carbonica che esaliamo durante la notte quando le cimici dei letti agiscono maggiormente.

Sebbene siano di dimensioni molto piccole, sono in grado di produrre diverse decine di metri. la notte è il loro momento preferito, ma non è da escludere la loro presenza anche durante il giorno dove amano nascondersi nelle crepe dei muri, cuciture e fessure dei materasso o intelaiature dei letti per poter poi agire in maniera indisturbata.

Non appena riescono a trovare un ambiente confortevole proprio come la nostra calda dove è caldo, ecco che questi insetti cominciano a diffondersi rapidamente. Sono amanti non solo delle case o appartamenti, ma anche di stanze d’albergo o di ospedali. la presenza delle cimici dei letti non è un segnale di scarsa igiene, anzi, si trovano anche in stanze molto pulite.

Le stanze da letto sono la loro passione e infatti si chiamano cimici dei letti proprio per questa ragione. Da qui possono poi diffondersi in altre zone della casa e trovarle nei divani letto oppure presso altri letti. giungono nelle case proprio perché hanno bisogno del sangue umano e quindi agiscono la notte in modo da sostentarsi.

Cimici dei letti: morso

Sebbene le cimici dei letti non siano dannose o pericolose per la salute dell’uomo, possono mordere e causare delle punture sulle braccia e le gambe, le zone maggiormente colpite perché più visibili. A differenza di altri insetti, come le zanzare, per esempio, non è affatto semplice riconoscere il loro morso dal momento che non ha un tratto distintivo.

Le loro punture sono indolori e non si riesce neanche a percepirle. Si comprende che si è stati morsi dalle chiazze rossastre presenti in aree particolarmente sensibili come le braccia, le gambe e il collo. Il morso, le punture di questi insetti si presentano con delle bollicine di colore rosso che può causare prurito e rossore.

Inoltre, le cimici dei letti non trasmettono nessuna malattia all’uomo per cui basta semplicemente stare tranquilli e non allarmarsi qualora avesse morso. Possono pungere più volte nella stessa zona e le punture sono una di seguito all’altra, segno che più cimici hanno agito sul nostro corpo durante la notte.

Ognuno reagisce al morso delle cimici dei letti in maniera diversa, ma non è il caso di preoccuparsi dal momento che non destano allarmismi. Non è neanche necessario un trattamento specifico presso uno specialista, basta applicare un po’ di crema per lenire il rossore e il gonfiore dato dal morso di questo insetto.

Cimici dei letti: miglior rimedio

