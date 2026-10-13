Le cimici dei letti trovate in classe economica su un Boeing 787 della Qantas hanno reso necessaria la disinfestazione dell'aereo a Roma e la cancellazione del volo di ritorno per Perth.

Un aereo Qantas proveniente da Perth è stato fermato a Roma dopo il ritrovamento di cimici dei letti nella cabina. L’episodio ha richiesto una disinfestazione straordinaria e la cancellazione del volo di ritorno, con disagi per i passeggeri diretti in Australia.

Come sono arrivate le cimici sull’aereo: le ipotesi degli esperti

Sulle possibili cause dell’accaduto è intervenuta Michelle Power, parassitologa della Macquarie University, che, secondo quanto riferito dal Guardian, ha indicato nei bagagli e negli indumenti dei passeggeri una possibile via di ingresso degli insetti nella cabina.

Le cimici dei letti, infatti, possono essere trasportate involontariamente da un luogo all’altro e trovare riparo nelle cuciture dei tessuti, nelle fessure degli arredi e negli spazi meno accessibili. La loro presenza non indica necessariamente una scarsa igiene, ma richiede interventi specifici per evitare che gli esemplari si diffondano.

Questi parassiti si nutrono di sangue umano e, pur non essendo considerati vettori di malattie nell’uomo, possono provocare punture accompagnate da prurito, arrossamenti e irritazioni cutanee.

Cimici dei letti in aereo: disinfestazione immediata a Fiumicino per il volo Perth-Roma

Un Boeing 787 Dreamliner della compagnia australiana Qantas è stato temporaneamente fermato a Roma dopo il ritrovamento di cimici dei letti nella cabina passeggeri. Come riportato da Roma Today, gli insetti sono stati individuati il 9 ottobre nella parte anteriore della classe economica del volo QF5, arrivato nella Capitale da Perth, in Australia.

La segnalazione ha reso necessario ritirare momentaneamente l’aeromobile dal servizio per effettuare interventi straordinari di pulizia e disinfestazione.

L’episodio ha avuto ripercussioni anche sul collegamento di ritorno verso Perth, previsto per il 10 ottobre e successivamente cancellato. Come riportato dal Sydney Morning Herald, Qantas ha provveduto a riorganizzare gli spostamenti dei viaggiatori coinvolti, garantendo loro una sistemazione in albergo e la prenotazione su voli alternativi. La compagnia ha assicurato che la riprotezione sarebbe avvenuta entro 48 ore dall’orario di partenza originariamente previsto, cercando così di limitare i disagi causati dal fermo dell’aereo.