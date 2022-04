La polizia ha fatto irruzione in una casa di preghiera durante una funzione in Cina. Alcuni cristiani sono stati arrestati per le norme Covid.

Alcuni cristiani sono stati arrestati in Cina, per aver violato le norme anti-Covid attualmente in vigore. La polizia ha fatto irruzione in una casa di preghiera durante una funzione domenicale.

Cina, cristiani arrestati a un incontro di preghiera: hanno violato le norme Covid

La situazione Covid in Cina è completamente fuori controllo. I contagi continuano a salire, nonostante i lockdown molto severi e la politica “zero Covid“, che sta mettendo a dura prova la popolazione, che inizia a ribellarsi. La polizia ha fatto irruzione in una casa preghiera durante una funzione domenicale e ha arrestato sette cristiani perché avevano violato le norme anti-assembramento dovute alla diffusione del Covid-19.

I presenti erano tutti negativi al tampone

La vicenda, che è stata riportata da AsiaNews, ha coinvolto la ZIon Reformed Church, situata nela provincia dello Shanxi. Un’irruzione che è avvenuta lo scorso 3 aprile “ma è rimasta per giorni segreti“. Le 21 persone presenti nella casa di preghiera, tra cui anche 7 bambini, erano tutte negative al tampone molecolare. Le regole anti-Covid in Cina sono molto rigide in questo momento e le sanzioni che ne conseguono sono molto severe.