In Cina non si abbassa mai la guardia contro il covid, nemmeno quando di mezzo ci sono i bambini: dopo aver registrato un focolaio interno alla scuola elementare di Putian, nella provincia orientale del Fujian, le autorità hanno disposto l’immediato isolamento ospedalizzato per i piccoli, senza genitori o accompagnatori.

La strategia della “tolleranza zero” è stata applicata con tutti, compresi i più piccoli. Anche nelle scuole, infatti, è prevista l’ospedalizzazione ogni qualvolta risulti un positivo tra i bambini.

I genitori o comunque i contatti vengono mandati in quarantena preventiva per almeno due settimane in apposite strutture sanitarie.

Stanno però sconvolgendo le immagini dei filmati interni alla scuola, dove l’infermierea di Putian Zhu Xiaqing ha accolto e aiutato i bambini nel processo di ospedalizzazione e isolamento.

Si vede un bambino cgiuso in una tuta bianca, completamente coperto in volto e ancora con lo zainetto sulle spalle recarsi presso l’ospedale per essere isolato.

Immagini che confermano la rigidità delle autorità cinesi in questa situazione, e che stanno suscitando molte critiche sui social.

A conferma della situazione, arrivano anche le dichiarazione dell’infermiera: “Ho avuto un colpo al cuore, mi si sono riempiti gli occhi di lacrime.

Un’altra scena mostra un piccolo piazzato da solo davanti a un macchinario per una lastra che non riesce ad arrivarci fino a quando un operatore prende il coraggio di aiutarlo e poi un bimbo di quattro anni con un trolley più grande di lui che aspetta di essere isolato in una stanza dell’ospedale“.