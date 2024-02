Una nave da carico si è schiantata contro un ponte nella città cinese di Guangzhou, mercoledì intorno alle 5:30 ora locale.

Crollo di un ponte in Cina

I veicoli, tra cui un autobus, sono caduti dal ponte Lixinsha che è crollato nel fiume sottostante. Almeno cinque persone hanno perso la vita e un membro dell’equipaggio è rimasto gravemente ferito. Il disastro è avvenuto dopo che una nave da carico si è schiantata contro un ponte nel sud della Cina, tagliando la struttura a metà. La dinamica è stata resa nota dai media di Stato cinesi.

Cosa è successo

Il centro di ricerca e soccorso marittimo di Guangzhou ha dichiarato che due veicoli sono caduti in acqua e altri tre sono atterrati sulla nave dopo che questa si è schiantata contro il ponte nella parte meridionale della città, nel Delta del Fiume delle Perle. A farlo sapere l’account Weibo ufficiale del distretto di Guangzhou Nansha. Nei video e nelle foto, diventate ben presto virali, si vede la struttura divisa in due con la nave ferma sotto. Sul posto sono prontamente intervenute anche le imbarcazioni della polizia.

Il bilancio delle vittime

Due persone sono state tratte in salvo dopo la collisione, ha riferito l’organo di informazione statale People’s Daily. È attualmente ancora in corso un’operazione di salvataggio per recuperare altri sopravvissuti. Al momento le vittime accertate sono almeno cinque. Il ponte Lixinsha si trova nel distretto Nansha di Guangzhou, un importante centro di navigazione internazionale della megalopoli. I lavori di rinforzo a causa di problemi strutturali sono stati ripetutamente rinviati negli ultimi anni, come ha riferito l’emittente statale CCTV.