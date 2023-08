Il regime di Pechino ha imposto per legge ulteriori limiti all’utilizzo degli smartphone e quindi della rete internet. Questa volta la manna della censura è stata imposta sui minorenni, ai quali sarà proibito l’uso di internet nelle ore notturne.

Cina: ai minorenni sarà proibito l’uso di internet la notte

I minorenni cinesi non potranno più navigare in internet di notte. Le nuove regole decise dalle autorità di Pechino entreranno in vigore dal prossimo 2 settembre, per effetto delle quali sarà negato l’accesso alla rete ai minori di 18 anni dalle ore 22 alle 6 del mattino.

Non è tutto. Il regime imporrà anche dei limiti ai tempi di navigazione per fasce d’età. I minori di 8 anni potranno navigare al massimo 40 minuti al giorno. Gli adolescenti di età compresa tra i 16 e i 17 anni beneficeranno dell’accesso alla rete, già filtrata dalle autorità, al massimo di due ore al giorno.

“Creare un ambiente online positivo”

Le nuove regole sono state elaborate dalla Cyberspace Administration of China (Cac). L’obiettivo dichiarato è quello di contrastare i reati informatici (ad esempio il phishing) ai danni dei minori, in nome della cybersecurity, contro la disinformazione, e per “creare un ambiente online positivo”.

Le organizzazioni mondiali per la difesa delle libertà e della democrazia sono pronte alle barricate contro provvedimenti che nascondono possibili censure e controlli della popolazione, come di fatto già avviene. Chi decide quando l’ambiente online è positivo? Chi sceglie cosa è disinformazione? Naturalmente il regime.