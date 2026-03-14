Cina vince 2-0 ai supplementari: verso la semifinale con l'Australia e la qualificazione al Mondiale 2027

La sfida tra Cina e Taiwan si è decisa oltre i 90 minuti, con un finale che ha mescolato agonismo in campo e tensioni extra-sportive sugli spalti. La partita si è sbloccata solo nei tempi supplementari grazie a un guizzo di Shao Ziqin, che ha segnato e poi provocato la svolta decisiva per la sua squadra, mantenendo la corsa della Cina verso il titolo continentale.

Il successo ha significato più di una semplice vittoria: la qualificazione diretta al Mondiale 2027 in Brasile e l’appuntamento con le padrone di casa, l’Australia, nella semifinale che seguirà. Allo stesso tempo la partita ha ribadito come i confronti tra queste due realtà contengano anche una componente politica, evidente nelle bandiere e negli slogan sugli spalti.

Il racconto della partita e i momenti chiave

Nel corso della gara la Cina ha assunto il controllo del gioco, dominando il possesso palla e cercando di sfondare in più occasioni. Il primo tempo aveva offerto un momento di gioia per i tifosi cinesi quando una testa di Wang sembrava portare in vantaggio la squadra, ma il gol è stato annullato per un precedente tocco di mano. Quell’episodio ha lasciato il campo in equilibrio, e la svolta è arrivata solo nei supplementari: prima il tiro vincente di Shao Ziqin e poi l’azione che ha portato al rigore, trasformato indirettamente con un’autorete dopo un penalty sbagliato. Quelle fasi hanno sottolineato la tenacia delle due formazioni e l’importanza dei dettagli nel calcio d’elite.

I gol, il rigore e l’extra time

Il gol di Shao Ziqin nei primi minuti del primo tempo supplementare ha spezzato l’equilibrio e costretto Taiwan a rischiare di più in avanti. La decisione che ha portato al rigore è stata il risultato di un contrasto in area e di un successivo intervento che ha causato un’autorete dopo il tentativo dal dischetto. In queste fasi è emersa la capacità della Cina di sfruttare la pressione e la lucidità nei momenti decisivi, mentre Taiwan ha mostrato coraggio e resilienza fino all’ultimo fischio.

Arbitraggio e uso del VAR

Le decisioni arbitrali hanno inciso sul corso del match, con il VAR a giocare un ruolo chiave nel primo tempo, quando il gol di Wang è stato annullato per un tocco di mano precedente. L’uso del VAR è stato fonte di discussione tra tifosi e dirigenti, ma ha rispettato la procedura prevista per questo tipo di competizioni. Gli episodi hanno ricordato quanto il fattore tecnologico sia ormai parte integrante del calcio moderno, capace di correggere errori evidenti ma anche di infiammare le polemiche.

Conseguenze sportive e percorso verso il Mondiale

Il risultato proietta la Cina contro l’Australia in una semifinale che vale non solo il passaggio alla finale del torneo ma anche la conferma della qualificazione diretta al Mondiale 2027. Nel frattempo, Taiwan dovrà affrontare un playoff contro la Corea del Nord per conservare la speranza di un posto iridato. In altre parti del tabellone, squadre come il Giappone e la Corea del Sud avanzano come protagoniste, mentre l’Australia ha ottenuto il proprio biglietto grazie a una prestazione decisiva con Sam Kerr protagonista nella vittoria contro la Corea del Nord.

Calendario e implicazioni

Le semifinali previste a cavallo di giorni della settimana porteranno ulteriori verdetti: le vincenti accederanno alla finale che si giocherà in una sede principale del torneo. Da regolamento, le quattro semifinaliste ottengono la qualificazione automatica al Mondiale 2027, mentre le squadre eliminate si giocano i posti rimanenti attraverso confronti di playoff. Questo rende ogni partita successiva ancor più determinante, con ricadute importanti sulla programmazione tecnica e sulla gestione delle rose.

Contesto politico, clima sugli spalti e reazioni

La partita non è stata esente da elementi extra-sportivi: la presenza di tifosi con messaggi politici e gli slogan esposti hanno richiamato l’attenzione sul tema del nome internazionale di Chinese Taipei, una soluzione che permette a Taiwan di partecipare ai grandi eventi senza dichiarare sovranità. Il pubblico presente, diviso e vivace, ha contribuito a un’atmosfera tesa ma controllata, diversa però da altri episodi del torneo in cui sono state segnalate espulsioni e contestazioni più accese.

Alla fine, gli allenatori e i protagonisti in campo hanno messo in evidenza la determinazione delle proprie squadre: il tecnico della Cina ha parlato di perdita importante per la prossima gara, vista la squalifica per doppia ammonizione della sua stella Wang Shuang, ma ha anche sottolineato la fiducia nel gruppo. Dal lato di Taiwan il messaggio del tecnico è stato di orgoglio per la prestazione e di voglia di lottare nel playoff per continuare a inseguire il sogno mondiale.