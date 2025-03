Il mondo della televisione ha visto far parte di esso numerosi volti che hanno poi fatto la storia e che sono ancora ricordati dal pubblico come figure di spicco capaci con i loro modi di fare di cambiarla e di renderla quello che è oggi. In ambito musicale sicuramente è famoso Cino Tortorella.

Cino Tortorella, l’uomo dello Zecchino d’Oro

Cino Tortorella fu l’uomo che inventò la kermesse canora per bambini famosa in tutta Italia, “Lo Zecchino d’oro” competizione che ha permesso di scoprire numerosi talenti che poi crescendo si sono imposti come volti iconici della canzone italiana.

Oltre a questo famoso programma ha ricoperto ruoli autoriali per altri prodotti Rai che hanno permesso l’introduzione a livello televisivo di prodotti educativi per ragazzi, così da rendere la TV un elemento formativo e di crescita.

Esperienze pre morte e i messaggi alla sua Onlus

Tortorella ha parlato delle sue esperienze pre-morte avute in occasioni dei due infarti che lo hanno colpito rispettivamente nel 2007 e nel 2009.

Di seguito un’estratto di un’intervista tv riportato dal sito Leggo.it – “Il mio cuore si è fermato. Sono morto e non ho visto un tunnel ma un abisso di chiarità” che gli ha permesso di tornare a vivere pur convivendo con i dolori che lo attanagliavano.

Il 23 marzo ricorreva l’ottavo anniversario dalla sua morte e l’associazione Onlus “Gli amici di Mago Zurli” ha chiesto ai fan di inviare un pensiero via mail con oggetto “un pensiero per Cino“.

Tra i primi a scrivere Cristina d’Avena che ha parlato di come lo abbia conosciuto da bambina durante uno Zecchino d’oro e di come conservi un ricordo felice. Oltre a lei il Cardinale Zuppi, nel suo messaggio ha ricordato l’impegno per milioni di ragazzi e la sua grande professionalità nel proprio lavoro.