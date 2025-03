Sei persone sono state trasportate in ospedale, due delle quali in codice rosso. Ai domiciliari l'automobilista responsabile

Ben cinque moto sono state travolte da un’automobile proveniente dalla direzione opposta. Il terribile incidente è avvenuto a Prevalle, nel Bresciano, all’altezza di una curva poco dopo una galleria ed ha coinvolto diverse persone, soccorse dalle numerose ambulanze giunte in loco. I mezzi travolti facevano parte di un gruppo di nove moto, alcune delle quali hanno dunque evitato l’impatto a seguito del quale alcuni motociclisti sono stati trasportati in ospedale in codice rosso. L’automobilista è stato messo ai domiciliari a seguito delle prime indagini sul suo conto.

Auto travolge cinque moto, diversi feriti in ospedale: la ricostruzione

Il grave sinistro stradale si è verificato poco dopo le 8 della mattina del 30 marzo lungo la Gardesana ovest, la Statale 45 bis che funge da collegamento al lago di Garda. Alla guida dell’automobile era presente un uomo di 27 anni: è stato lui a falciare le cinque moto provenienti dalla direzione opposta all’altezza del km 57, ferendo otto persone, due delle quali versano in gravi condizioni ed una di loro, una donna, rischia anche l’amputazione della gamba.

Sei feriti sono stati trasportati in ospedale, due in codice rosso e tre in codice giallo mentre una persona in codice verde. Dalle indagini è emerso che il 27enne era positivo all’alcol test con un valore più del doppio rispetto ai limiti di legge: per tale ragione è scattato l’arresto. La strada è rimasta chiusa al traffico diverse decine di minuti per consentire ai soccorritori di operare: successivamente è stata riaperta al traffico.