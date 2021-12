Cioccolato, cosa succede al nostro corpo se lo mangiamo tutti i giorni

Tra benefici ed effetti negativi, una nuova ricerca sul cioccolato spiega cosa succede al nostro corpo se lo mangiamo troppo spesso

Cioccolato, cosa succede se lo mangiamo troppo spesso? Lo studio

Lo studio condotto nel 2017 presso la Seoul National University e pubblicato sul Journal of Nutritional Biochemistry, ha coinvolto un totale di 48 uomini e donne sani di età compresa tra 20 e 30 anni.

Lo studio suggerisce che il cioccolato fondente abbia effetti prebiotici, ristrutturando la diversità e la composizione del microbioma intestinale, che a sua volta potrebbe migliorare l’umore attraverso il collegamento fra intestino e cervello.

Ji-Hee Shin, uno dei ricecatori del Department of Food and Nutrition della Seoul National University e del Research Group of Healthcare presso il Korea Food Research Institute ha commentato i risultati dello studio: “I disturbi dell’umore sono una delle principali cause di disabilità in tutto il mondo, influiscono sul suo benessere e sulla capacità di partecipare alle interazioni sociali, portando a problemi di salute fisica come le malattie croniche.

I sintomi dei disturbi dell’umore includono sentimenti continui di tristezza, vulnerabilità, disperazione e irritabilità. Questi disturbi sono principalmente trattati con farmaci che manipolano il sistema di neurotrasmettitori monoaminergici nel cervello. Il ruolo della dieta come regolatore dell’umore ha ricevuto molto interesse.”

“È stato dimostrato che alcuni componenti della dieta riducono l’ansia e la depressione e migliorano la qualità della vita. In particolare, i prodotti a base di cacao come il cioccolato fondente contengono una serie di composti nutrizionali che hanno il potenziale per influenzare l’umore.

I benefici per la salute del consumo di cioccolato fondente, in particolare gli effetti dei polifenoli sull’umore, sono stati riportati in diversi studi. Volevamo testare la nostra ipotesi, secondo cui il cioccolato fondente ha effetti benefici sui profili batterici intestinali che possono servire a migliorare gli stati d’animo. Abbiamo eseguito uno studio clinico randomizzato utilizzando cioccolato fondente con diversi contenuti di cacao (85% e 70% di cacao) e identificato cambiamenti nella diversità e composizione del microbiota intestinale a seguito del consumo di cioccolato fondente, nonché l’associazione tra tali cambiamenti e gli stati emotivi dei partecipanti, adulti sani.”