Claudia Cardinale ricoverata in una casa di riposo contro la sua volontà: parla un'amica.

Claudia Cardinale, stando a quanto sostiene un’amica, è stata ricoverata presso una casa di riposo senza la sua volontà. La diva del cinema mondiale non vive più nel suo appartamento di Parigi.

Claudia Cardinale ricoverata in una casa di riposo

Il portale Dagospia ha raccolto lo sfogo di un’amica di Claudia Cardinale, che ritiene che la diva sia stata ricoverata presso una casa di riposo senza la sua volontà. Stando a quanto sostiene la donna, l’attrice non vivrebbe più nel suo appartamento di Parigi, ma in una struttura della provincia francese. Al momento, sia lo staff della Cardinale che i suoi familiari non hanno commentato l’indiscrezione.

L’indiscrezione su Claudia Cardinale

Sul portale di Roberto D’Agostino si legge:

“Sarebbe ricoverata, non secondo la sua volontà, in una casa di riposo nella provincia francese”.

Al momento non abbiamo nessuna conferma che questa sia la realtà dei fatti. Nonostante tutto, un dato allarmante proviene dal suo profilo Instagram.

L’ultimo post della Cardinale risale allo scorso aprile, in occasione della morte del collega e amico Jaques Perrin. Per ricordarlo, Claudia aveva condiviso un fotogramma tratto dal film La ragazza con la valigia. A didascalia aveva scritto semplicemente: “Silence“.

L’ultima apparizione pubblica di Claudia Cardinale

Social a parte, l’ultima apparizione pubblica di Claudia Cardinale risale allo scorso maggio, quando ha partecipato ad una manifestazione a lei dedicata a Tunisi.

Nella sua città natale, hanno deciso di intitolarle una via a La Goulette. “Sono molto onorata“, aveva dichiarato l’attrice.