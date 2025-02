Claudia Chessa precipitata dal balcone a Malta: il fidanzato Alessio Lupo cambia versione

Claudia Chessa, una ragazza italiana di 18 anni, è precipitata da una finestra di un hotel a Malta domenica 26 gennaio. La giovane ha confessato di non essersi gettata volontariamente, ma stava cercando di fuggire ad una aggressione del fidanzato di 27 anni, Alessio Lupo. Nei giorni scorsi, il giovane aveva fornito una prima versione dei fatti, ma nelle ultime ore sembra averla ritrattata.

Alessio Lupo Rivera, anche lui originario di Arzachena e dj conosciuto nel mondo delle discoteche con il nome d’arte ‘Alewolf’, offre una versione diversa dei fatti e nega di aver aggredito Claudia. Quella sera c’è stata effettivamente una discussione tra i due, iniziata in discoteca e proseguita con toni ancora più accesi nella stanza d’albergo. I motivi, secondo il giovane, sarebbero riconducibili alla gelosia di lei.

“Anche quella sera avevo registrato con il telefonino. Ormai registravo proprio a mia tutela tutto ciò che accadeva. Dalla registrazione si capisce che stavamo litigando, come spesso accadeva, ma si capisce anche che io non ho spinto Claudia verso il balcone ma si è alzata dal letto ed è andata verso lo scorrevole aperto perché stavamo fumando e si è gettata nel vuoto. Devo dire che a causa di questa sua gelosia più volte aveva minacciato che avrebbe fatto gesti simili per farmela pagare. Purtroppo quella sera lo ha fatto”. Queste le parole del giovane nell’intervista rilasciata a Pomeriggio Cinque.

Una versione sostenuta anche dal suo avvocato Egidio Caredda:

“Alessio è stato persuaso lì a Malta, per poter avere il rimpatrio, a fare una dichiarazione di ammissione di responsabilità, perché in quelle ore, in quei momenti gli avevano detto che era l’unico modo per far rientro a casa, altrimenti sarebbe rimasto in prigione”.