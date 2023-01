Che reazione avreste se la vostra clinica di fiducia vi inviasse all’improvviso un messaggio informandovi che avete un grave tumore ai polmoni? Questo è esattamente quello che è successo a pochi giorni dal Natale a centinaia di pazienti di una clinica britannica che ad oggi vanta oltre 8000 pazienti.

Il caso

In data 23 dicembre, la struttura Askern Medical Practice di Doncaster ha inviato, secondo quanto riportato la BBC, un messaggio che informava centinaia di pazienti di un grave tumore ai polmoni in fase terminale, per il quale avrebbero dovuto compilare un formulario, il DS1500.

Nel messaggio ricevuto dai pazienti si faceva per l’appunto riferimento ad un cancro aggressivo ai polmoni con metastasi. Si trattava, ovviamente, di un’incredibile svista: in principio, infatti, la clinica avrebbe dovuto inviare ai suoi pazienti degli innocenti auguri di buone feste.

Resisi conto dell’errore, i responsabili della clinica si sono immediatamente scusati con i loro clienti che avevano ricevuto per errore il messaggio.

La testimonianza di chi ha ricevuto il messaggio

Parlando alla BBC Carl Chegwin (la cui madre ha ricevuto la comunicazione) ha commentato:

La prima cosa che ho pensato è che fosse un qualhe tipo di scherzo. Mi ha preso alla sprovvisa. Hanno detto alle persone poco prima di Natale che avevano un cancro terminale ai polmoni. Non possono farlo!

Un’altra donna, i cui familiari erano stati di recente sottoposti ad una tac al petto, ha aggiunto: