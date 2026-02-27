Clinton sotto interrogatorio: le risposte dell'ex presidente sul caso Epstein

Bill Clinton ha respinto ogni accusa di conoscenza dei crimini di Jeffrey Epstein durante la deposizione alla Commissione di sorveglianza della Camera, confermando ricordi selettivi sui fatti e sui viaggi condivisi

L’ex presidente Bill Clinton ha reso una dichiarazione formale nell’ambito dell’inchiesta su Jeffrey Epstein, sostenendo di non essere stato a conoscenza dei reati attribuiti al finanziere. La deposizione davanti alla Commissione di sorveglianza della Camera ha riportato sotto i riflettori i legami tra figure pubbliche e la rete di Epstein, inclusi riferimenti a visite alla Casa Bianca e a voli registrati sul “Lolita Express”.

Nella dichiarazione l’ex presidente ha distinto con chiarezza tra elementi di cui afferma di avere certezza e fatti che dichiara di non aver mai osservato direttamente, punto centrale della sua difesa pubblica. La vicenda ha provocato reazioni politiche trasversali e nuovo dibattito sull’opportunità di ulteriori verifiche e indagini sugli scambi e sui contatti tra funzionari pubblici e il circle di Epstein.

La deposizione di Clinton e il suo messaggio

Nella dichiarazione ufficiale, pubblicata anche su X, Clinton ha ribadito di non essere stato a conoscenza dei reati attribuiti a Epstein. «Non ho visto nulla e non ho commesso nulla di male», ha affermato, frase centrale della sua difesa. Ha distinto tra ciò che ricorda di aver fatto e ciò che non ha osservato, sottolineando l’importanza dell’accuratezza dei ricordi per rispondere alle domande della Commissione. La dichiarazione si collega al dibattito in corso e potrebbe influire sulle richieste di ulteriori accertamenti sui contatti tra funzionari pubblici e l’entourage di Epstein.

Riferimenti personali e impegno per le vittime

L’ex presidente ha richiamato motivazioni personali collegando la propria infanzia a un contesto segnato da abusi domestici. Ha affermato di non aver mai tollerato comportamenti illeciti e di non essersi mai trovato in situazioni che avrebbero giustificato la sua presenza sul mezzo di Epstein.

Nel messaggio ha inoltre sottolineato la necessità di cercare giustizia per le persone offese, indicando che le vittime meritano non solo punizione ma anche la guarigione. Le sue parole si inseriscono nel dibattito in corso e potrebbero portare a nuove richieste di accertamento sui contatti tra funzionari pubblici e l’entourage di Epstein.

Dati pubblicati e i legami tra Clinton ed Epstein

I documenti resi pubblici negli ultimi mesi hanno ricostruito spostamenti e contatti riconducibili all’entourage di Jeffrey Epstein e a figure politiche di rilievo. Tra le evidenze emergono fotografie che ritraggono Clinton in compagnia di donne in una vasca idromassaggio e registri di volo collegati al jet di Epstein.

I registri consultati indicano, nei movimenti attribuiti al velivolo noto come “Lolita Express”, circa 16 decolli associati al nome dell’ex presidente. Questi elementi integrano il dibattito in corso e potrebbero determinare nuove richieste di accertamento sui contatti tra funzionari pubblici e l’entourage di Epstein.

Visite alla Casa Bianca e partecipazioni pubbliche

Le testimonianze pubbliche e i documenti confermano che Epstein avrebbe visitato la Casa Bianca in diverse occasioni durante la presidenza di Bill Clinton. I registri ufficiali menzionano almeno 17 visite, inserite nel quadro dei contatti esaminati dalla Commissione di sorveglianza della Camera.

Un ulteriore elemento di contesto riguarda la figura di Ghislaine Maxwell, indicata nei fascicoli come complice principale di Epstein. La sua presenza a eventi familiari dei Clinton è documentata, con la partecipazione al matrimonio di Chelsea Clinton nel 2010 tra gli episodi citati. Queste rilevazioni integrano il dibattito in corso e potrebbero determinare nuove richieste di accertamento sui rapporti tra funzionari pubblici e l’entourage di Epstein.

Reazioni politiche e interrogativi sul coinvolgimento di altri leader

La deposizione ha alimentato il dibattito politico e ha prodotto reazioni pubbliche di rilievo. Tra gli interventi spicca quello di Donald Trump, che ha dichiarato di non essere soddisfatto dell’interrogatorio rivolto a Clinton. La dichiarazione assume peso alla luce delle variazioni retoriche osservate negli ultimi mesi, quando lo stesso Trump aveva invitato la Commissione a interrogare l’ex presidente. Sulla possibilità di chiamare Trump a testimoniare, Clinton ha delegato la decisione all’organo competente, sostenendo di non aver ricevuto da lui elementi che ne suggeriscano il coinvolgimento nel caso. Le reazioni politiche registrate integrano il dibattito in corso e potrebbero indurre la Commissione a valutare nuove richieste di accertamento sui rapporti tra funzionari pubblici e l’entourage di Epstein.

Le parole su Hillary e la testimonianza del 26 febbraio

Bill Clinton ha escluso ogni collegamento tra la moglie, Hillary Clinton, e le attività di Epstein. Ha definito errata la decisione di chiamarla a testimoniare. Durante l’audizione di giovedì 26 febbraio la ex first lady ha dichiarato di non ricordare di aver mai incontrato Epstein. La deposizione ha separato le responsabilità personali da quelle formali nella ricostruzione dei contatti.

Quali sono le questioni ancora aperte

Restano dubbi sulla natura e sull’entità dei rapporti tra Epstein e alcune figure di alto profilo. I documenti resi pubblici chiariscono aspetti logistici e sociali, ma lasciano aperte le dinamiche personali e politiche. Gli organi investigativi e la Commissione proseguiranno le verifiche e potrebbero formulare nuove richieste di accertamento. Questo sviluppo potrebbe portare a ulteriori audizioni e all’esame di ulteriori documenti rilevanti.

Questo sviluppo sarà seguito da vicino per le implicazioni legali e per il peso mediatico e simbolico dei legami emersi. In ogni fase le dichiarazioni ufficiali e i documenti di archivio resteranno elementi centrali per comprendere la portata delle responsabilità e per tutelare le esigenze delle vittime. È atteso l’esame di ulteriori documenti e lo svolgimento di nuove audizioni, che contribuiranno a chiarire responsabilità e profili giuridici.