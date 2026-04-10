Sabotaggio alla Transalpine Pipeline: possibile crisi dei carburanti in Germania meridionale

Secondo inchieste pubblicate il 10 aprile 2026, un intervento intenzionale sulla rete elettrica che alimenta una stazione di pompaggio nel settore alpino ha bloccato temporaneamente il passaggio di greggio verso la Germania meridionale. L’episodio ha colpito il flusso attraverso la Transalpine Pipeline (TAL) e ha obbligato alcune raffinerie a contare sulle proprie riserve immediate per mantenere la produzione di carburanti.

Le verifiche giornalistiche condotte da testate del network Axel Springer hanno ricostruito che l’interruzione è stata causata da un danno a un palo elettrico nella zona di Terzo di Tolmezzo, nelle Alpi italiane. Le autorità italiane e tedesche hanno immediatamente avviato accertamenti per stabilire se si sia trattato di un atto doloso con valenze politiche o di sicurezza.

Come è avvenuto il danno e chi indaga

Le prime ricostruzioni indicano che la fornitura elettrica della stazione di pompaggio è stata compromessa da un danno al palo nella località di Terzo di Tolmezzo, che ha fermato le pompe e interrotto il trasporto di greggio attraverso la TAL. Le forze dell’ordine locali della Carnia e il commissariato di Tolmezzo sono coinvolti nelle indagini, mentre la procura regionale di Udine è stata informata delle conseguenze operative.

Coinvolgimento delle autorità tedesche

Fonti citate nelle ricostruzioni riportano che il Bundeskriminalamt (l’Ufficio federale criminale tedesco) è in contatto con le autorità italiane per lo scambio di informazioni. Il Ministero dell’Interno tedesco ha evidenziato che la natura politica del gesto è oggetto di indagine, sottolineando come il settore energetico resti ad un “elevato livello di minaccia astratta“.

Impatto sulle raffinerie e sulla disponibilità di prodotti

La fermata del flusso ha interessato in particolare la raffineria Miro, la più grande in Germania, ubicata vicino a Karlsruhe, che per tre giorni non ha ricevuto greggio tramite la TAL fino alle prime ore del 30 marzo. In quel periodo la raffineria ha attinto alle scorte in sito per continuare la produzione di benzina, diesel e carburante per aviazione.

Reazione delle strutture coinvolte

Anche la Bayernoil, con impianti a Neustadt e Vohburg, ha dovuto far ricorso alle riserve locali per coprire la temporanea interruzione. Entrambe le società hanno comunicato che, nonostante la rottura del flusso, non si sono registrate interruzioni immediate nelle forniture alle stazioni di servizio, ma è rimasto il dubbio su quanto a lungo le scorte proprie avrebbero potuto sostenere la domanda senza rifornimenti esterni.

Contesto strategico e rischi a medio termine

L’episodio evidenzia la fragilità della catena di approvvigionamento: la Germania importa circa il 36% del suo diesel e parte della produzione europea viene già esportata verso mercati asiatici per via dei prezzi più alti. In questo quadro, problemi logistici o geopolitici (ad esempio eventuali restrizioni nello Stretto di Hormuz) possono peggiorare tensioni sul rifornimento, con possibili ripercussioni sui trasporti e sull’industria.

Definizioni e concetti chiave

È utile ricordare che per infrastrutture critiche si intendono quei sistemi e servizi essenziali al funzionamento della società, come rete energetica, trasporti e approvvigionamento idrico. La vulnerabilità di tali sistemi rende urgente il rafforzamento delle misure di prevenzione, sorveglianza e resilienza contro attacchi deliberati o guasti sistemici.

Ripristini, responsabilità e scenari futuri

Il ripristino della stazione di pompaggio ha permesso a Miro di ricostituire gradualmente le scorte; la raffineria sottolinea di rifornire ogni giorno circa 10 milioni di persone con carburanti e combustibili per il riscaldamento e di fornire il teleriscaldamento a migliaia di famiglie a Karlsruhe. Statistiche aziendali riportano che la produzione di Miro soddisfa circa il 45% del fabbisogno energetico primario del Baden-Württemberg.

Rimane incerta la durata per la quale strutture di questo tipo possono operare esclusivamente con scorte interne, mentre cresce la discussione sulle misure da adottare: potenziamento degli stoccaggi strategici, monitoraggio delle reti elettriche che alimentano infrastrutture energetiche, cooperazione internazionale per la sicurezza degli snodi di transito e norme più stringenti per la protezione fisica delle opere.

Il caso, documentato dalle testate del network Axel Springer, solleva domande su preparazione e prevenzione e sarà fondamentale seguire gli esiti delle indagini italiane per chiarire responsabilità, modalità e possibili motivazioni alle spalle dell’episodio. Nel frattempo, le istituzioni e gli operatori del settore continuano a monitorare la situazione per evitare impatti duraturi sulla disponibilità di carburanti.