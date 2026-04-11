Il papa chiede dialogo e mediazione: dalla basilica di San Pietro un grido per la pace

Il pontefice ha guidato una preghiera pubblica nella Basilica vaticana, ha posto simboli di riconciliazione vicino alla tomba di Pietro e ha invitato i popoli e i leader a ripudiare la guerra

Nel cuore della Basilica di San Pietro si è tenuta una veglia che ha condensato un messaggio semplice e insieme urgente: fermatevi, è il tempo della pace. Il pontefice, rivolgendosi a «governanti delle Nazioni», ha richiamato la responsabilità di chi detiene decisioni militari e politiche, esortandoli a preferire il dialogo e la mediazione a scelte che incrementano il riarmo.

Insieme alla preghiera, sono stati posti simboli concreti di riconciliazione provenienti da luoghi significativi, a sottolineare che la richiesta di pace non è solo retorica ma si radica in gesti condivisi.

La veglia non è rimasta circoscritta alle navate vaticane: migliaia di iniziative parallele si sono svolte in chiese di tutto il mondo, coinvolgendo comunità maronite, greco-cattoliche, diocesi negli Stati Uniti e molte altre.

Il pontefice ha evocato un appello rivolto a «milioni, miliardi di uomini e donne» che con i propri gesti quotidiani possono costruire un’alternativa alla violenza. Il richiamo è tanto politico quanto spirituale: ripudiare la guerra non è solo una dichiarazione morale ma un impegno concreto per riconciliare e ricostruire.

Un appello diretto ai leader mondiali

Il nucleo del discorso rivolto ai capi di Stato è stato netto: fermatevi, sedete ai tavoli del dialogo, non a quelli dove si pianifica la morte. Il pontefice ha denunciato che in certe retoriche viene persino trascinato il nome santo di Dio per giustificare atti di violenza, richiamando tutti a rifiutare l’idolatria del potere e del denaro. Questo monito si inserisce in un contesto internazionale segnato da tensioni e colloqui diplomatici in sedi come Islamabad, mentre conflitti in varie aree del mondo aggravano la situazione umanitaria e destabilizzano le relazioni internazionali.

La condanna dell’uso strumentale della fede

Nel richiamare l’attenzione sulla strumentalizzazione religiosa, il pontefice ha sottolineato che chi utilizza la fede come pretesto per la guerra tradisce il dio della vita e consegna al mondo una visione di nemici anziché di fratelli. Affermazioni forti hanno mirato a smontare la giustificazione della violenza con motivazioni spirituali, richiamando alla responsabilità morale di chi guida popoli e istituzioni. È stato ribadito che la vera autorità si dimostra nel servizio alla vita e nella tutela della dignità umana, non nella dimostrazione di forza bellica.

Segni e gesti: la veglia e i simboli della riconciliazione

All’interno della basilica sono stati collocati oggetti carichi di significato: la lampada giunta da Assisi e una statua di Maria «Regina Pacis» proveniente da una chiesa romana, posti vicino alla tomba dell’apostolo Pietro. Questi segni, voluti dal pontefice, hanno accompagnato il Rosario per la pace, conferendo una dimensione simbolica all’invito a costruire un futuro senza spade, droni o vendette. La funzione dei simboli è stata chiara: ricordare che la pace si costruisce anche attraverso segni condivisi che favoriscono l’incontro tra culture e fedi diverse.

La partecipazione globale

Allo stesso tempo la preghiera si è estesa oltre San Pietro grazie a iniziative coordinate in vari continenti, segno di una mobilitazione che non si limita alle gerarchie ecclesiastiche ma coinvolge comunità locali, associazioni e singoli cittadini. Questo movimento convergente è stato descritto come una «maggioranza silenziosa» che rifiuta la guerra coi fatti e si impegna a curare le ferite lasciate dai conflitti. L’obiettivo dichiarato è trasformare questa energia morale in pressione sociale e culturale a favore della pace.

La sfida dell’impegno dal basso e l’eredità dei pontefici

Il pontefice ha invitato ciascuno a «convertirsi a un Regno di pace» costruito giorno dopo giorno nelle case, nelle scuole e nei quartieri, promuovendo la cultura dell’incontro come antidoto alla polemica e alla rassegnazione. Richiamando l’eredità di Papi come Giovanni Paolo II, Giovanni XXIII e Pio XII, e citando l’idea dell’«artigianato della pace», è stato sottolineato che la riconciliazione richiede tempo, pazienza e azioni concrete. La Chiesa, ha aggiunto, continuerà a farsi voce della riconciliazione anche quando ciò comporta incomprensioni o critiche.

Il messaggio conclusivo è una provocazione alla speranza: non cedere alla logica della guerra, ascoltare la voce dei più piccoli vittime dei conflitti e tradurre la preghiera in scelte pubbliche e campagne di riconciliazione. Con un invito ripetuto ai governanti e alla società civile, la veglia ha cercato di trasformare il sentimento spirituale in un progetto politico e sociale che travalichi confini e identità per promuovere la cura della vita e del creato.