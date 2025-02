Clubbing Estate 2025: Our House a Hï Ibiza

Hï Ibiza annuncia un'importante evoluzione per la residency Our House, curata da Meduza & James Hype, che a partire dall'estate 2025 si trasferirà nell'iconico Theatre del club dopo tre anni di successi nella Club Room. La nuova stagione, articolata su 16 settimane, promette un'esperienza musi...

Hï Ibiza annuncia un’importante evoluzione per la residency Our House, curata da Meduza & James Hype, che a partire dall’estate 2025 si trasferirà nell’iconico Theatre del club dopo tre anni di successi nella Club Room. La nuova stagione, articolata su 16 settimane, promette un’esperienza musicale rinnovata e una nuova dimensione per i lunedì sera dell’isola.

Un punto di riferimento per la scena elettronica internazionale

Our House ha consolidato la propria posizione come uno degli appuntamenti più seguiti della nightlife di Ibiza, distinguendosi per una selezione musicale innovativa e performance in grado di coinvolgere un pubblico internazionale. La residency non si limita a essere un evento settimanale, ma rappresenta un vero e proprio movimento globale, capace di connettere sonorità e influenze differenti nel panorama della musica elettronica.

L’innovazione di Meduza³

Tra le novità della stagione 2025 spicca il debutto di Meduza³, un format che combina DJing, esibizioni al pianoforte, avanzati controlli MIDI e performance dal vivo. La nuova esperienza sonora, arricchita dalla produzione del Theatre, mira a ridefinire l’interazione tra artista e pubblico attraverso un approccio immersivo.

“Meduza³ segna un’evoluzione nel concetto di DJ set, con ogni esibizione caratterizzata dalla fusione tra elementi digitali e live”, spiegano i Meduza.

James Hype e la nuova dimensione del set live

James Hype porterà nel Theatre uno spettacolo dal forte impatto visivo e sonoro. Il suo nuovo format, Sync, sincronizzerà la performance in tempo reale con un avanzato sistema di illuminazione a LED, offrendo un’esperienza audiovisiva senza precedenti.

“Il passaggio dalla Club Room al Theatre rappresenta un’evoluzione naturale per Our House. Dopo tre anni di crescita, l’energia del pubblico raggiungerà una nuova intensità”, afferma James Hype.

Hannah Laing debutta nella Club Room

Parallelamente, la Club Room accoglierà una nuova protagonista: la DJ scozzese Hannah Laing, alla sua prima residency a Ibiza. Con uno stile che fonde trance, techno e house, l’artista si è rapidamente affermata sulla scena internazionale, attirando milioni di ascolti e un pubblico sempre più vasto.

“Essere una delle prime DJ resident donne in un club di questo calibro è un traguardo significativo. Non vedo l’ora di portare il mio sound a Ibiza ogni lunedì”, commenta Hannah Laing.

L’appuntamento dell’estate 2025

Our House prenderà il via il 16 giugno e proseguirà fino al 29 settembre 2025. I biglietti e ulteriori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale di Hï Ibiza.

Con il trasferimento nel Theatre, una line-up di rilievo e produzioni tecnologicamente avanzate, la stagione 2025 di Our House si candida a essere uno degli eventi più attesi dell’estate, confermando Ibiza come la capitale mondiale della musica elettronica.