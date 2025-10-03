Una tranquilla mattina a Cogorno, nella città metropolitana di Genova, è stata segnata da un grave episodio domestico. Una coppia di anziani è stata trovata in condizioni critiche: l’intervento tempestivo dei soccorsi ha permesso di salvare la donna, mentre l’uomo è stato trovato morto.

Tragedia a Cogorno: anziano trovato morto, la moglie in fin di vita

A Cogorno, nella città metropolitana di Genova, la quiete di una normale mattina è stata spezzata da un grave incidente domestico. I vicini, insospettiti dall’assenza di movimento e dalle finestre chiuse dell’abitazione di una coppia di anziani, hanno allertato i soccorsi dopo che nessuno ha risposto al campanello.

I vigili del fuoco, intervenuti poco dopo mezzogiorno, hanno trovato l’uomo di 87 anni già deceduto e la moglie priva di sensi. La donna è stata immediatamente stabilizzata dai soccorritori del 118 e trasportata in ospedale in codice rosso.

Anziano trovato morto a Cogorno, la moglie in fin di vita: le prime ipotesi

Le forze dell’ordine hanno avviato accertamenti per chiarire le circostanze della tragedia. L’ipotesi più probabile è un’intossicazione da monossido di carbonio, favorita dalla presenza di una stufa nell’appartamento. Tuttavia, gli investigatori non escludono altre possibilità, tra cui un gesto volontario.

Sono in corso verifiche sull’impianto di riscaldamento, e i risultati dell’autopsia sull’uomo e degli esami tossicologici sulla donna saranno determinanti per stabilire la causa esatta della tragedia.