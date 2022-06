Colombia, crollo di una tribuna durante una corrida: almeno 4 i morti

Centinaia invece i feriti. I video che circolano sui social mostrano come parte della Plaza de toros di El Espinal sia improvvisamente crollata.

In Colombia, una tribuna in legno è crollata durante i corralejos, delle tradizionali feste colombiane simili alla corrida, in cui il pubblico entra nell’arena e sfida i tori.

Colombia, crollo di una tribuna alla Plaza de Toros di El Espinal

È successo domenica 26 giugno 2022 nella Plaza de Toros Gilberto Charry di El Espinal, comune della regione di Tolima, durante i corralejos, organizzati per celebrare San Pedro.

Una parte della tribuna è crollata, provocando il caos e coinvolgendo centinaia di persone che assistevano all’evento, simile a. Sono infatti almeno 4 i morti e 500 i feriti.

Diversi i video sui social

Diversi i video che circolano sui social, alcuni di essi registrati con droni. Nei filmati si vede chiaramente come parte della struttura sia improvvisamente crollata su se stessa.

Molti dei presenti sono immediatamente scappati, altri hanno provato a calmare i tori, altri ancora sono corsi a soccorrere i feriti.

La richiesta di Gustavo Petro: “Mai più questi spettacoli”

Gustavo Petro, Presidente della Colombia, ha chiesto ai sindaci del suo Paese di non autorizzare più questo tipo di spettacoli.

