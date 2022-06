Sparatoria in una discoteca ad Oslo: chi è il killer già noto all’antiterrorismo

La Polizia ha identificato il presunto killer della sparatoria di Oslo in cui sono morte due persone e ne sono rimaste ferite diciotto.

Iniziano ad emergere dettagli sulla sparatoria che ha avuto luogo fuori da una discoteca di Oslo nella notte tra venerdì 24 e sabato 25 giugno 2022: la Polizia ha arrestato il presunto killer e fornito qualche informazione sul suo conto.

Chi è il killer della sparatoria di Oslo

Si tratta di un uomo norvegese di origine iraniana già noto ai servizi segreti interni che si occupano dell’antiterrorismo (ma non per crimini gravi). Le forze dell’ordine intervenute sul posto l’hanno trovato in possesso di una pistola e un fucile automatico, che hanno già sequestrato, e ritengono che abbia agito da solo.

I testimoni che hanno assistito alla scena hanno raccontato che sembrava molto determinato nel prendere la mira come se sapesse esattamene dove voleva colpire.

Il portavoce della Polizia ha fatto sapere di trattare la sparatoria come atto di terrorismo.

La sparatoria

I fatti hanno avuto luogo intorno all’1:20 davanti al London Pub, uno dei locali gay più noti della Capitale norvegese ancora più frequentato in questi giorni per l’Oslo Pride (la tradizionale parata è in programma per sabato 25). Una discoteca situata in Hambros plass 5 accanto al jazz club Herr Nilsen e ad un punto vendita di cibo da asporto.

Secondo quanto ricostruito da un testimone, “un uomo con una borsa ha tirato fuori un’arma e ha cominciato a sparare“. Diverse persone sono state raggiunte dai colpi tanto che “sembrava una scena di guerra, con numerose persone a terra con ferite alla testa“. Il bilancio finale parla di due morti e diciotto feriti.