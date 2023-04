Una miniera di carbone è esplosa in Colombia a causa di un accumulo di gas: il bilancio delle vittime

Una miniera di carbone è esplosa a circa 90 chilometri da Bogotà: ci sono almeno 7 morti, ma il bilancio è ancora provvisorio.

La terribile esplosione è avvenuta in una miniera di carbone situata a Cucunuba, una città della Colombia non distante dalla capitale del Paese, Bogotà. Lo scoppio, provocato da un accumulo di gas, è stato registrato in un tunnel che collega le miniere di El Roble e El Manto.