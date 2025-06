Accuse contro TrigNo da parte della ex fidanzata

Accuse contro TrigNo da parte della ex fidanzata

Ege Monaco ha parlato sui social del tradimento subito da parte del suo ex Trigno durante il programma Amici24.

Amici 24 è da poco terminato con la vittoria Daniele Doria che ha riportato dopo anni un ballerino a vincere lo storico programma condotto da Maria De Filippi. Tuttavia in queste ultime ore a tenere banco è una questione d’amore tra TrigNo e la sua ex fidanzata Ege Monaco.

Trigno traditore durante il programma

Trigno è entrato nella scuola di Amici come fidanzato di Ege Monaco, famosa tiktoker con un seguito notevole e la loro relazione sembrava essere destinata a durare nonostante l’impegno preso dal cantante e la possibilità di incontrare nuove persone.

Così non è stato perché come riporta Caffeinamagazine.com TrigNo ha intrapreso una relazione amorosa con Chiara Bacci. Relazione che naturalmente Ege Monaco ha visto in diretta dato che segue il programma.

A seguito di questo tradimento Ege Monaco si è sfogata sui social insultando entrambi, lui lo ha definito “c******e e lei “z*****a.

Ege Monaco finita in terapia

Ege Monaco ha confessato alla rivista settimanale DiPiù di essere finita in terapia a causa di questo tradimento e che è stato davvero difficile da superare.

Ora però è molto rilassata ed ha acquisito consapevolezza nella propria persona e nelle sue abilità e in futuro farà maggiore attenzione alle relazioni amorose.