Colpito da arresto cardiaco: 55enne trovato morto in casa

Dramma per una famiglia di Porto San Giorgio, piccola cittadina nella provincia di Fermo nelle Marche, dove un uomo di 55 anni di nome Pasquale Landolfi è stato trovato morto nella sua abitazione dalla moglie.

Colpito da un malore improvviso: Pasquale Landolfi muore a 55 anni

I colleghi di Pasquale si erano allarmati per non averlo visto arrivare al lavoro nella mattina di ieri, martedì 22 novembre, e hanno subito allertato la moglie. La moglie di Pasquale aveva passato la notte fuori casa per assistere la figlia che ha appena partorito. Landolfi era, quindi, stato tutta la notte a casa da solo. Quandola moglie è arrivata nella casa di via Solferino ha trovato il marito già morto.

Pasquale è stato colto da un improvviso malore che lo ha stroncato in breve tempo.

L’intervento dei sanitari e il decesso

La donna ha subito chiamato i sanitari del 118 che sono giunti in breve tempo a casa della coppia abordo di un’ambulanza. I medici, però, non hanno potuto fare molto per aiutare Pasquale, in quel momento già morto. Il medico ha stabilito che ad uccidere l’uomo è stato un arresto cardiaco.

Si attende ora l’autopsia per capire le cause di questo malore.