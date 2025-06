Brooklyn Beckham stupisce tutti: lo stesso legale di Harry e Meghan per la su...

Brooklyn Beckham rompe con la famiglia: addio a David, Victoria e ai fratelli. Il retroscena svelato da Page Six.

Un nuovo capitolo nella saga familiare più glamour d’Inghilterra. Brooklyn Beckham, primogenito dell’iconica coppia formata da David e Victoria Beckham, sembra aver preso una decisione definitiva: rompere ogni legame con i genitori e i fratelli Romeo, Cruz e Harper. A far esplodere la notizia è Page Six, che svela i retroscena di una frattura profonda e apparentemente insanabile.

Colpo di scena nella famiglia Beckham

Brooklyn Beckham avrebbe preso una decisione netta e definitiva: interrompere ogni rapporto con i genitori, David e Victoria, e con i fratelli Romeo, Cruz e Harper. Secondo quanto riportato da Page Six, il giovane avrebbe comunicato alla sua famiglia la volontà di non avere più alcun tipo di relazione con loro, ignorando persino messaggi e tentativi di contatto.

Da tempo circolavano voci di tensioni tra i Beckham e la coppia Brooklyn-Nicola. La loro assenza alla festa per i 50 anni di David aveva acceso i sospetti di una frattura, ora confermata dai recenti retroscena, seppur senza dichiarazioni ufficiali.

Alla base ci sarebbero più motivi, tra cui il difficile rapporto tra Nicola Peltz e la suocera, culminato – stando a People – nel presunto “scippo” del primo ballo durante le nozze. A peggiorare la situazione anche le tensioni con Romeo, che ha frequentato Kim Turnbull, ex fiamma di Brooklyn, portando i due fratelli a un distacco definitivo.

Colpo di scena tra i Beckham: Brooklyn sceglie l’avvocato di Harry e Meghan

Lui e la moglie, Nicola Peltz, stando a quanto rivelato dal Mail on Sunday, si sarebbero rivolti allo stesso legale che in passato ha rappresentato Harry e Meghan Markle nella battaglia legale contro i media per violazione della privacy. Una scelta che rafforzerebbe l’idea di una frattura profonda e ormai irreparabile.

Il legale in questione sarebbe Jenny Afia dello studio Schillings.