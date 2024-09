Harry e Meghan Markle sono in crisi? Gli esperti reali non hanno alcun dubbio: "Vite separate".

Harry e Meghan Markle non sono mai apparsi lontani come l’ultimo periodo. Secondo voci di corridoio, i due stanno vivendo una profonda crisi, tanto che oltre ai viaggi in solitaria si prevede anche un rientro del principe a Londra.

Harry e Meghan Markle sono in crisi?

Negli ultimi tempi, Harry e Meghan Markle non appaiono più insieme come un tempo. Attualmente, il principe è a New York da solo, mentre lei è rimasta in California con i figli. Nella Grande Mela, il 40enne ha partecipato ad una cena dell’Organizzazione Mondiale della Sanità dove ha incontrato la regina Matilde del Belgio e il primo ministro belga Alexander De Croo. Possibile che questa partecipazione in solitaria sia una conferma della crisi in corso?

L’indiscrezione su Harry e Meghan Markle

L’esperto reale Phil Dampier, raggiunto dal The Sun, ha rivelato:

“Stanno vivendo vite separate, perché sembra che Harry stia cercando di definire esattamente quale sarà il suo futuro”.

Non solo a New York, nelle prossime settimane Harry prenderà parte a diverse iniziative filantropiche senza la Markle al suo fianco. Secondo Judi James, come riporta il The Mirror, il principe “è nel suo elemento sul palco, senza Meghan“.

Harry torna a Londra senza Meghan

Come se non bastasse, secondo alcune indiscrezioni Harry sta preparando il suo rientro a Londra. Pare che il principe abbia voglia di riallacciare i rapporti con la Royal Family, iniziando a soggiornare per lunghi periodi in Inghilterra.