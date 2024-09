Come ha reagito Tony Effe al dissing di Fedez?

Fedez ha pubblicato un dissing in risposta a Tony Effe che ha rapidamente raggiunto oltre 150.000 visualizzazioni. Tony ha risposto con un messaggio breve, definendo l'episodio "imbarazzante". Nel suo dissing, Fedez ha accusato Tony di vari comportamenti, tra cui l'aver contattato Chiara Ferragni inappropriatamente, l'uso di droghe, aver fatto gossip con Chiara Biasi e aver tradito Andrea Damante. Inoltre, Fedez ha descritto Tony come incapace di parlare in pubblico, razzista e con denti finti di porcellana.

