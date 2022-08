Come lavora un’agenzia specializzata in servizi SEO

Ti è capitato di imbatterti nella dicitura SEO (o Search Engine Optimization) ma non sai esattamente di cosa si occupi chi lavora in questo settore? Ecco una breve panoramica di come funziona un’agenzia SEO

Ti è capitato di imbatterti nella dicitura SEO (o Search Engine Optimization) ma non sai esattamente di cosa si occupi chi lavora in questo settore? Ecco una breve panoramica di come funziona un’agenzia SEO, a cosa serve e perché potresti averne bisogno. È necessario specificare che si tratta di agenzie verticali, che spesso lavorano in tandem con altri professionisti dell’immagine online e offline di un brand. Per esempio possono collaborare con chi si occupa dei social media, chi della pubblicità digitale e non solo, chi cura il personal branding.

Cosa vuol dire fare SEO

Nel grande insieme degli esperti del marketing, chi fa SEO si occupa in particolare del posizionamento organico sui motori di ricerca. Attraverso un’attenta analisi dei competitor e del mercato di riferimento, il o la SEO specialist seleziona:

la piattaforma migliore su cui creare il sito web di un’azienda o di un professionista;

i bisogni degli utenti che cercano quel prodotto o servizio online;

le parole chiave per cui ottimizzare sia l’architettura dell’informazione che i contenuti;

le opportunità editoriali per intercettare nuovo traffico qualificato;

i partner di digital pr con cui creare delle relazioni virtuose.

Tutto questo serve a rendere il sito dell’azienda o del professionista più interessante e autorevole, sia agli occhi dei motori di ricerca che a quelli degli utenti. Per essere definito ben ottimizzato SEO un sito web ha bisogno di contenuti interessanti e di valore, certo, ma anche di una struttura chiara che renda più semplice la navigazione sia agli utenti che ai crawler di Google. E poi di una serie di caratteristiche tecniche e non solo, che permettano di scalare le posizioni tra i risultati di ricerca.

In poche parole, possiamo dire che un’agenzia SEO si occupa di far arrivare traffico qualificato al tuo sito web, quindi utenti potenzialmente interessati a diventare tuoi clienti. Che tu abbia un grosso e-commerce o un sito vetrina per i tuoi servizi, è importante che i potenziali clienti ti trovino facilmente, rimangano sul sito a leggere i tuoi contenuti, e infine convertano iscrivendosi a una newsletter, fissando un appuntamento o acquistando un prodotto.

Chi lavora in agenzia SEO?

La figura più importante in un’impresa di questo tipo è il SEO specialist. Il o la professionista che si dedica a questa occupazione conosce a menadito i criteri con cui Google sceglie un sito web oppure un altro tra i risultati di una determinata ricerca. Ovvero l’intento di ricerca dell’utente; le parole chiave che usa per cercare le informazioni; il livello di autorevolezza conquistato dal sito web; un’esperienza di navigazione semplice e fluida.

Per far sì che il tuo sito funzioni come un orologio, i e le SEO specialist sono accompagnati da altri professionisti. Alcuni si occupano della stesura di contenuti accattivanti e di valore (copywriter), altri realizzano la struttura tecnica del sito in maniera impeccabile (programmatori e web developer), altri ancora curano la tua web reputation e la strategia di link building (digital pr specialist). Tutti insieme collaborano alla realizzazione di siti performanti, interessanti e unici rispetto alla concorrenza.

Non ti basta, infatti, trovarti su Google e avere un sito esteticamente gradevole per attrarre i clienti in target. Devi mettere in atto delle strategie che solo i professionisti del mestiere conoscono e che ti permetteranno di differenziarti da centinaia, a volte migliaia di aziende che offrono gli stessi servizi.

Come scegliere l’agenzia SEO che fa per te

Ti stai chiedendo se la SEO fa al caso tuo? La risposta è quasi sicuramente sì. Non solo è importante per raggiungere i tuoi potenziali clienti, ma raggiunge risultati in tempi minori rispetto al fai da te e che durano più a lungo rispetto alle campagne promozionali su Google. Un utente che atterra sul tuo sito da ricerca organica, infatti, è più probabilmente interessato ai tuoi servizi o prodotti e, se i contenuti sono scritti bene e la navigazione è scorrevole, tornerà spesso a richiedere il tuo aiuto.

Insomma, sarà un utente fidelizzato. Questo vuol dire anche che a sua volta condividerà la buona esperienza che ha vissuto insieme a te, lascerà recensioni positive, suggerirà il tuo brand ai propri conoscenti online e offline. Avrai conquistato, quindi, non solo un cliente ma anche un ambassador.

Da dove cominciare? Chiedi il preventivo di alcune agenzie SEO, compara i prezzi ma anche la durata e la qualità del servizio, esplora le esperienze che hanno già avuto con siti che operano nel tuo stesso settore. Lasciati guidare anche dall’istinto: una volta analizzati tutti i fattori oggettivi, sarà quello a indicarti chi sono le persone giuste a cui affidare la tua presenza sul web.