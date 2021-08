Come mantenere l’abbronzatura con metodi casalinghi

Per mantenere l'abbronzatura per diverso tempo, è possibile ricorrere all'alimentazione di verdure come carote e albicocche, ma anche a prodotti adatti.

Avere una pelle dorata e colorita durante le vacanze è perfetto, ma quando si torna a casa non sempre è possibile riuscire a tenerla per diverso tempo. Per chi vuole mantenere l’abbronzatura per diverso tempo, qui vi sono i giusti consigli e trucchi che permettono di ottenere ottimi risultati e averla anche per il periodo autunnale. Vediamo come fare e i prodotti da usare.

Come mantenere l’abbronzatura a casa

Non appena si torna a casa dalle ferie con la tintarella, bisogna adottare qualche accorgimento e trucco per riuscire a mantenere l’abbronzatura a casa anche per diverso tempo senza spellarsi. La zona del viso è quella a maggiore rischio e quindi necessita di più idratazione, per cui bere tantissima acqua può aiutare a renderla sana e idratata, oltre che avere una pelle giovane.

Per mantenere l’abbronzatura a casa, non appena arrivati dalle ferie, è importante trattare la pelle protetta usando una crema oppure olio solare che sia idratante e al tempo stesso nutriente. Molto importante anche una lozione dopo sole da usare in seguito all’esposizione solare. Si consiglia di usare dei prodotti che mantengano l’abbronzatura, cercando di evitare gli auto-abbronzanti che non sempre sono efficaci e sani.

L’olio di germe di grano, ingrediente di un gel quale UltraBronze, permette, non solo di mantenere l’abbronzatura, ma allo stesso tempo idratare la pelle. Si consigliano prodotti e lozioni a base di questo componente in quanto previene l’invecchiamento cellulare ritardando i segni e attutendoli. Basta semplicemente applicarne alcune gocce sul viso per poi massaggiarne con delicatezza.

Il burro di karitè è un altro rimedio naturale che permette di mantenere l’abbronzatura e si può applicare sia sul viso che sul corpo. Dona un aspetto luminoso alla pelle, prolunga la tintarella, mantiene un colorito sano e anche dorato per moltissimo tempo e a lungo.

Come mantenere l’abbronzatura: consigli

Può succedere che, al rientro dal mare, la tintarella scompaia entro pochi giorni e per evitare che ciò succeda, è molto importante optare per dei accorgimenti e trucchi che aiutino a mantenere l’abbronzatura , sino all’autunno inoltrato. Prima di tutto, è bene evitare di applicare sul corpo dei prodotti o delle lozioni che siano troppo aggressivi in quanto si rischia di stressare la pelle.

Gli oli essenziali, le acque profumate a base di essenze floreali e fruttate, sono l’ideale anche per la stagione autunnale. No ai bagni caldi, ma meglio preferire docce tiepide e altrettanto veloci. Appena terminata la doccia, meglio non usare l’asciugamano, ma strofinarsi con un panno in modo delicato e leggero fino all’asciugatura completa.

Evitare di accendere l’aria condizionata in quanto secca la pelle. Si consiglia anche di bere moltissima acqua per stimolare il grado di idratazione interna e questo elemento aiuta a fornire una pelle che sia giovane e compatta, oltre che ben levigata. Per mantenere l’abbronzatura, soprattutto nella zona del viso, è bene usare dei prodotti struccanti che siano delicati per la cute.

L’alimentazione è altrettanto importante per mantenere l’abbronzatura dal momento che prolunga la tintarella. È consigliato consumare alimenti che siano ricchi di betacarotene, quali pomodori, albicocche, carote, ma anche mango e peperoni. Lo scrub può essere altrettanto utile per eliminare le tossine e rendere la pelle sana e compatta.

Come mantenere l’abbronzatura naturalmente

Insieme ai metodi casalinghi e naturali, come il burro di karitè e l’esfoliazione, per mantenere l’abbronzatura per diverso tempo, è possibile usare UltraBronze, raccomandato sia da esperti che da consumatori per le sue proprietà e l’efficacia che dimostra sulla tintarella.

Un gel autoabbronzante della Natural Fit che ravviva il colore della pelle e la protegge dagli agenti esterni. Un gel che dona un bel colorito, non solo in vacanza, ma anche tutto l’anno, dal momento che permette di abbronzarsi dove e quando si vuole. Una formula perfetta elaborata dagli esperti del settore che nutre la pelle in profondità e dona una tintarella invidiabile.

Grazie ai suoi benefici dimostrati e alla totale sicurezza di utilizzo, è definito come il miglior autoabbronzante naturale del momento. Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Un prodotto naturale che non ha controindicazioni o effetti collaterali, dal momento che i componenti all’interno sono naturali, come l’olio di germe di grano che ha un potere idratante e nutritivo per la pelle. All’interno di questo olio, si trova la vitamina E che rallenta l’invecchiamento grazie al fatto che sia ricco di antiossidanti e permette di proteggere dai radicali liberi.

Molto usato anche dai personaggi dello spettacolo per la capacità di donare una pelle colorata e protetta. Si basa su elementi di tipo naturale e di ottima qualità che non danneggiano assolutamente la pelle, ma offrono una abbronzatura che sia profonda. Molto facile d’applicare perché basta prelevarne una noce per spalmarlo su tutto il corpo evitando la zona del contorno occhi. In seguito, massaggiare fino a completo assorbimento.

Si consiglia di ripetere il trattamento più volte e cercare di essere costanti nell’applicazione. Un gel come UltraBronze permette di abbronzarsi, non solo in estate, ma anche in autunno e inverno.

Dal momento che UltraBronze è originale ed esclusivo, quindi non è possibile ordinarlo nei negozi fisici oppure nei siti di e-commerce, bisogna digitare il sito ufficiale del prodotto, riempire il modulo con i propri dati e inviarlo. Il gel è in promozione al costo di 49€ invece di 82 per una confezione, ma sono disponibili anche altre offerte con la spedizione gratuita. Il pagamento si effettua sia con Paypal che con la carta di credito o con il contrassegno, quindi in contanti al corriere.

