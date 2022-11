Come registrare video in streaming con un semplice clic!

Per stare al passo con i tempi nell'era dei video su internet serve un buon programma di editing, proprio come Wondershare Filmora!

I video dominano la scena in questo periodo, sia dentro che fuori i social, e vengono ormai utilizzati in tutte le salse. Sono tantissimi gli influencer o i blogger che girano video tutorial o video dirette per sponsorizzare i loro prodotti, i loro servizi o semplicemente per aumentare l’engagement con i propri follower.

E poi ci sono i meeting online, cioè riunioni di lavoro che si possono svolgere anche tra persone distanti centinaia di chilometri, e insegnanti che tengono videocorsi online per i loro studenti. Alla luce di queste nuove tendenze registrare lo schermo del pc durante i video può essere fondamentale per migliorare il proprio servizio.

Un influencer potrebbe aver bisogno di registrare lo schermo per fare degli screenshot divertenti. Per chi partecipa a un meeting online potrebbe invece essere molto utile registrare lo schermo su Zoom così da poterselo rivedere e annotare appunti importanti. E ancora i gamer possono avere la necessità di registrare lo schermo di videogaming per poi pubblicare le sessioni di gioco sui propri canali.

Magari sai come fare una diretta, ma non come registrarla. In questo articolo ti spieghiamo come registrare i video in streaming e sfruttarli come ritieni più opportuno.

2 sistemi rapidi e veloci per registrare video in streaming

Ci sono almeno 2 modi per registrare video in streaming: registrare un video in streaming con un registratore video o scaricare i video in streaming con uno strumento di download.

A tua disposizione ci sono tantissimi programmi e uno dei più gettonati sul mercato è Wondershare Filmora Video Editor. Come funziona? Innanzitutto devi sapere che stiamo parlando di uno dei migliori Software Gratuiti per Registrare Schermo su Windows/Mac/Linux e infatti è uno dei prodotti più apprezzati sul mercato.

Il software è disponibile anche in versione gratuita per registrare il video in streaming. Il primo passo è ovviamente il download del programma che va poi lanciato, dopodiché devi scegliere la modalità “piene funzioni”.

Completati questi step devi premere Registra schermo pc che si trova sotto Registra. A questo punto devi scegliere tra Finestra localizzata, Schermo pieno o Personalizzata, per poi cliccare su Impostazioni se desideri modificare la modalità di registrazione e apportare delle modifiche.

Quando sei pronto non devi fare altro che premere il tasto rosso Registra, dopodiché partirà un countdown da 5’. Quando ormai sei arrivato alla conclusione del video, per fermare la registrazione ti basta premere Stop.

Le altre funzionalità di Wondershare Filmora

Wondershare Filmora ti consente non solo di registrare lo schermo con un semplice clic, ma anche di modificare il video registrato con svariate funzioni di editing video che rendono il prodotto finale molto più vivace e personalizzato. L’azienda produttrice, Wondershare, fa della creatività e della facilità di utilizzo i suoi principali punti di forza. Filmora infatti è facilissimo da usare, anche per chi non mastica molto di informatica e tecnologia, e offre tanti strumenti per personalizzare i video con creatività e fantasia. Inoltre puoi personalizzare anche singole parti del video registrato.

Tra le diverse funzionalità c’è ad esempio Green Screen, che ti consente di impostare lo sfondo che vuoi e creare effetti speciali che proiettano lo spettatore al centro del video. Oppure puoi sfruttare la funzione Schermo Diviso, che per l’appunto suddivide il video in più schermi così da raccontare la tua storia in modo dinamico e da più punti di vista.

Desideri creare un prodotto fruibile anche per chi non ha la possibilità di ascoltare il video? Allora usa la funzione Speech-to-Text che converte direttamente la voce in testo/sottotitoli con un semplice clic. Queste sono solo alcune delle straordinarie funzioni di Filmora, per conoscerle tutte scarica subito il software e inizia a creare video briosi e di grande impatto visivo.