Come seguire Lazio-Milan e le possibili scelte di Sarri e Allegri

Come seguire Lazio-Milan e le possibili scelte di Sarri e Allegri

La Serie A torna al centro della scena con Lazio-Milan, match valido per la 29esima giornata del campionato. Appuntamento a Roma domenica 15 marzo 2026, con calcio d’inizio fissato alle 20:45: una sfida che mette in palio punti pesanti per le ambizioni di entrambe le squadre. Sullo sfondo, per il Milan c’è la possibilità di riaprire la corsa al titolo dopo il successo nel derby, mentre la Lazio cerca conferme davanti al proprio pubblico.

Dal punto di vista mediatico la partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, con la possibilità per i non abbonati di seguire l’incontro gratuitamente previa registrazione sul sito ufficiale. Sul piano sportivo il confronto porta con sé numerosi interrogativi sulle scelte di formazione, in particolare a centrocampo, dove assenze e ballottaggi potrebbero condizionare l’andamento del match.

Il contesto della sfida e gli obiettivi

La posta in palio rende la gara cruciale: per il Milan un successo significherebbe ridurre il distacco dalla vetta e alimentare la rimonta, mentre la Lazio punta a consolidare la propria posizione in classifica e a sfruttare il fattore campo. La sfida arriva dopo risultati importanti per entrambe le squadre: i biancocelesti si presentano dopo la vittoria su una diretta rivale, i rossoneri invece vengono dal trionfo nel derby, elemento che può incidere sul morale. In questo quadro ogni scelta tattica assume valore amplificato e gli uomini chiave saranno sotto osservazione.

Le ambizioni del Milan

Il Milan cerca continuità e punti per ridurre il gap dalla vetta: la recente affermazione nel derby ha rilanciato le speranze della squadra di Allegri. Tra gli equilibri da gestire ci sono la sostituzione di Rabiot – squalificato – e la conferma del tandem offensivo, indicato come Leao-Pulisic in partenza. La panchina rossonera e le alternative a centrocampo (tra cui Jashari o Ricci, secondo diverse indicazioni di stampa) saranno fattori decisivi per mantenere ritmo e intensità nel pressing e nella costruzione dal basso.

Le priorità della Lazio

Per Maurizio Sarri la priorità è risolvere la crisi di mezzeali: assenze come quelle di Cataldi e Rovella costringono il tecnico a soluzioni alternative, con Patric proposto come regista adattato. Il reparto offensivo vede nomi importanti come Zaccagni e Maldini confermati in cima alle gerarchie, mentre resta aperto il ballottaggio tra Isaksen e Cancellieri. La tenuta difensiva, con Romagnoli in dubbio e Gila in campo, sarà fondamentale contro le ripartenze rossonere.

Scelte di formazione e nodi tattici

Le anticipazioni sulle formazioni raccolgono indicazioni leggermente divergenti: fonti giornalistiche riportano per la Lazio un 4-3-3 con Motta tra i pali, una linea difensiva composta da Marusic, Gila, Romagnoli e Tavares, e un centrocampo chiamato a reinventarsi. Per il Milan viene proposto un 3-5-2 con Maignan in porta e la coppia offensiva Leao-Pulisic. Più che le singole scelte, saranno i movimenti tra le linee e le transizioni difensive ad orientare il risultato.

Problemi di centrocampo per la Lazio

La necessità di adattare un difensore o un mediano a ruolo di regista mette in luce la vulnerabilità del reparto: affidare la costruzione a Patric comporta un cambiamento di dinamica rispetto a un centrocampo tradizionale. Il termine cabina di regia diventa centrale nel progetto tattico di Sarri, perché il giocatore che ricoprirà quel ruolo determinerà i tempi di gioco e la capacità di far avanzare la squadra senza perdere equilibrio.

Assenze e risposte tattiche del Milan

L’assenza di Rabiot spinge Allegri a valutare alternative che garantiscano fisicità e interdizione: la scelta tra Jashari e Ricci rappresenta l’elemento più discusso, mentre la conferma di Modric nella mediana fornirebbe esperienza nella gestione dei ritmi. In fase offensiva il Milan punterà sulla velocità sulle fasce e sui duetti in profondità, proponendo un mix di cambio-palla e penetrazioni centrali.

Dove vedere la partita e impegni successivi

La diretta di Lazio-Milan è disponibile su DAZN, fruibile tramite app su smart tv, console e dispositivi di streaming; la piattaforma ha confermato la possibilità di accesso gratuito alla gara per gli utenti che si registrano sul sito. Dopo questo turno il calendario mette di fronte il Milan al Torino sabato 21 marzo alle 18, mentre la Lazio andrà a giocare contro il Bologna domenica 22 marzo alle 15, appuntamenti che potrebbero già indirizzare le scelte tecniche e di turnover.