Ieri è stato il giorno del check up medico per Donald Trump. Ecco come sta il presidente degli Stati Uniti d’America.

Donald Trump: ieri check up medico per il tycoon

Sono giorni super impegnativi per Donald Trump che, dopo la soddisfazione per l’accordo di pace raggiunto tra Hamas e Israele, si è dedicato al secondo controllo medico annuale.

Il check up è stato fatto al Walter Reed National Military Medical Center e, ricordiamo, lo scorso mese di luglio la Casa Bianca aveva annunciato che al tycoon, 79 anni, era stata diagnosticata una patologia venosa, benigna, ovvero l’insufficienza venosa cronica. Ma, come è andata la visita di ieri? E’ lo stesso presidente americano a rivelarlo.

Check up medico per Donald Trump: come sta il presidente degli Stati Uniti?

Come detto, ieri è stato il giorno del secondo check up annuale per Donald Trump. Come sta il tycoon? Ecco le sue parole: “Sono in ottima forma. Finora non ho avuto difficoltà. Fisicamente mi sento molto bene, mentalmente mi sento molto bene.” Il presidente degli Stati Uniti ha anche aggiunto che, a differenza degli altri presidenti prima di lui, soprattutto Biden, lui ha fatto anche un esame cognitivo, nel quale ha ottenuto un punteggio perfetto: “L’ha fatto Obama? L’ha fatto Bush? L’ha fatto Biden? Io sì, sicuramente. Biden non avrebbe risposto correttamente alle prime tre domande.”