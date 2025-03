Papa Francesco ha trascorso un’altra notte serena e al momento sta riposando. Questo è quanto emerge dagli ultimi aggiornamenti diffusi oggi, domenica 2 marzo, dal Vaticano sulle condizioni di salute del Pontefice, ricoverato al Gemelli dal 14 febbraio a causa di una polmonite bilaterale. Ecco come sta.

Come sta Papa Francesco, gli aggiornamenti medici del 2 marzo

La febbre è passata, ma il quadro clinico di Papa Francesco resta complesso. I parametri emodinamici si sono mantenuti stabili e non si rilevano segni di leucocitosi.

L’ultimo bollettino medico diffuso ieri sera dal Gemelli evidenzia che il Pontefice è vigile e ha alternato la ventilazione meccanica non invasiva a lunghi periodi di ossigenoterapia ad alti flussi, mantenendo una buona risposta agli scambi gassosi. Inoltre, il broncospasmo non si è ripresentato, un segnale positivo nel suo percorso di recupero.

Nel pomeriggio di sabato 1° marzo, ha ricevuto l’Eucaristia e si è raccolto in preghiera. Nonostante questi progressi, la prognosi resta ancora riservata.

Terza domenica senza l’Angelus di Papa Francesco

Per la terza domenica di fila, Papa Francesco non potrà recitare l’Angelus. Come nelle due settimane precedenti, il testo della preghiera viene diffuso in forma scritta.

Intanto, numerosi fedeli continuano a radunarsi davanti al Policlinico Gemelli, dove il Pontefice è ricoverato dal 14 febbraio. Nonostante il maltempo, nelle scorse ore, i devoti si sono fermati a pregare, lasciando messaggi e biglietti ai piedi della statua di Papa Giovanni Paolo II, manifestando vicinanza e affetto per Francesco, nella speranza di una sua pronta ripresa.