Ralf Schumacher fa coming out, l'ex moglie Cora Brinkmann: "L'ho scoperto su ...

Ralf Schumacher fa coming out, l'ex moglie Cora Brinkmann: "L'ho scoperto su ...

Cora Brinkmann, ex moglie di Ralf Schumacher, ha commentato la notizia del suo coming out.

Cora Brinkmann ha scoperto la notizia del coming out dell’ex marito Ralf Schumacher da internet e ha sottolineato che in passato lui aveva sempre negato.

Coming out di Ralf Schumacher, l’ex moglie Cora Brinkmann: “L’ho scoperto su internet”

Cora Brinkmann, ex moglie di Ralf Schumacher, ha scoperto l’omosessualità del marito su internet, come il resto del mondo. Ha visto il post su Instagram in cui l’ex pilota di Formula Uno, fratello di Micheal Schumacher, ha presentato a tutti il suo compagno Etienne. “La cosa più bella della vita è quando hai al tuo fianco il compagno giusto con cui condividere tutto” ha scritto. La modella e conduttrice tedesca, di 47 anni, è stata sposata con Schumacher dal 2001 al 2015 e i due hanno avuto anche un figlio, David, anche lui pilota.

Ralf Schumacher fa coming out: la reazione dell’ex moglie

“Vorrei che Ralf mi avesse coinvolto o che almeno mi avesse fatto partecipe della sua decisione. Durante la sua carriera, nel paddock giravano molte voci, gli ho chiesto chiarimenti ma lui ha sempre negato, dicendomi che mi stavo immaginando tutto e che avrei avuto bisogno di un aiuto psicologico” ha raccontato Cora Brinkmann, intervistata da Der Spiegel.

“Queste voci sono peggiorate nel corso degli anni. Di conseguenza mi sentivo sempre più lacerata, non sapevo più se la mia testa mi stesse giocando brutti scherzi” ha aggiunto la donna, sottolineando che Ralf è sempre stato il suo consigliere e che si fidava di lui.