Intervistato dal quotidiano tedesco Bild, Ralf Schumacher, fratello minore dell’ex campione di Formula 1 Michael Schumacher, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle attuali condizioni del pilota.

Michael Schumacher, parla il fratello Ralf: “Niente è più come prima”

“La vita a volte è ingiusta”, ha commentato Ralf, rispondendo alle domande dei giornalisti di Bild. “È stato spesso fortunato nella sua vita, ma poi è successo questo tragico incidente”.

“Grazie a Dio, grazie alle moderne opzioni mediche, si è potuto fare molto, ma niente è più come prima“, ha ammesso il fratello minore dell’ex campione, a distanza di dieci anni dal tragico incidente sugli sci in cui è rimasto coinvolto il pilota.

Il trauma dell’incidente

“Mi manca il mio Michael di allora”, ha continuato il fratello dell’ex volto della Ferrari che ha conquistato il titolo di campione del mondo di F1 per ben sette volte. “Posso dire che anche per me il suo incidente è stata un’esperienza molto brutta e di grande impatto”, ha concluso.

A seguito del terribile incidente sugli sci, la famiglia di Schumacher ha sempre mantenuto il massimo riserbo sulle condizioni di salute del pilota. La scelta di restare fedeli alla riservatezza è stata confermata anche attraverso le recenti dichiarazioni rilasciate da Ralf.