Compilation Sanremo 2026 e il videoclip di Leo Gassmann: cosa sapere

Argomenti trattati
Nel vivo della 76ª edizione del Festival di Sanremo, arriva la Compilation Sanremo 2026, pubblicata il 27 febbraio. Il progetto raccoglie l’intero mosaico sonoro dell’evento e vuole restituire l’atmosfera delle serate e la varietà di stili presentati sul palco dell’Ariston.
Parallelamente, dopo l’esibizione all’Ariston, Leo Gassmann ha pubblicato il videoclip del singolo Naturale e ha annunciato l’uscita del terzo album Vita Vera Paradiso. L’artista ha programmato un tour primaverile che toccherà sei città italiane.
La compilation: formato, contenuti e valore documentale
In continuità con il tour primaverile annunciato dall’artista, la raccolta ufficiale del Festival è curata da Universal Music in collaborazione con Radio Italia solomusicaitaliana. La release è disponibile in più formati: streaming e download digitale, doppio CD standard, doppio LP in vinile nero e un’edizione da collezione in doppio LP con vinile trasparente giallo e blu.
La strategia di distribuzione mira a coinvolgere sia il pubblico digitale sia gli appassionati di supporti fisici. Questo posizionamento assegna alla compilation una duplice funzione: prodotto commerciale destinato al mercato e archivio culturale con valore documentale per la conservazione della manifestazione musicale.
La selezione dei brani e il packaging dell’edizione da collezione puntano a valorizzare l’identità sonora dell’evento. Restano centrali aspetti come la qualità delle registrazioni e la coerenza curatoriale, elementi che determinano il valore di riferimento per futuri archivi e ricerche musicali.
Il jingle e la cura del progetto
In continuità con la precedente osservazione sulla qualità delle registrazioni, la pubblicazione integra il jingle ufficiale del Festival: Emigrato (Italiano) di Welo, tratto da Sanremo Giovani e riarrangiato per le serate dell’Ariston. L’inserimento di un tema sonoro contribuisce a definire l’identità dell’edizione e conferisce alla compilation coesione narrativa rispetto a una semplice raccolta di tracce.
Chi c’è nella raccolta: Big e Nuove Proposte
La raccolta comprende i brani dei 30 artisti in gara nella sezione Big. Nella versione CD è presente anche la selezione delle quattro Nuove Proposte, integrando così la rappresentanza delle nuove leve. Il risultato offre un’istantanea ampia della scena musicale contemporanea e consente un confronto diretto tra generazioni di interpreti e autori.
Il criterio curatoriale, unito alla scelta del jingle e alla cura delle registrazioni, rende la compilation uno strumento utile per monitorare le tendenze del mercato e per future analisi discografiche.
Artisti in gara (sezione Big)
A seguire, la sezione Big della compilation elenca i brani presentati in gara, utili per monitorare le tendenze del mercato musicale.
Gli artisti e i titoli presenti nella raccolta sono: Arisa – Magica favola; Bambole di Pezza – Resta con me; Chiello – Ti penso sempre; Dargen D’Amico – Ai ai; Ditonellapiaga – Che fastidio!; Eddie Brock – Avvoltoi; Elettra Lamborghini – Voilà; Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare; Ermal Meta – Stella stellina; Fedez & Marco Masini – Male necessario; Francesco Renga – Il meglio di me; Fulminacci – Stupida sfortuna; J-Ax – Italia starter pack; LDA & Aka 7even – Poesie clandestine; Leo Gassmann – Naturale; Levante – Sei tu; Luchè – Labirinto; Malika Ayane – Animali notturni; Mara Sattei – Le cose che non sai di me; Maria Antonietta & Colombre – La felicità e basta; Michele Bravi – Prima o poi; Nayt – Prima che; Patty Pravo – Opera; Raf – Ora e per sempre; Sal Da Vinci – Per sempre sì; Samurai Jay – Ossessione; Sayf – Tu mi piaci tanto; Serena Brancale – Qui con me; Tommaso Paradiso – I romantici; Tredici Pietro – Uomo che cade.
I brani elencati saranno oggetto di approfondimento e confronto nelle sezioni successive dell’articolo, con particolare attenzione a diffusione radiofonica e performance nelle classifiche.
Le nuove proposte
La versione CD della compilation include le quattro canzoni dei giovani in gara. I brani sono: Angelica Bove – Mattone, Nicolò Filippucci – Laguna, Blind, El Ma & Soniko – Nei miei DM e Mazzariello – Manifestazione d’amore. La scelta conferma la vocazione del Festival a fungere da vetrina per talenti emergenti accanto a nomi consolidati. Questa selezione agevola il monitoraggio delle tendenze e la visibilità radiofonica dei nuovi artisti.
Leo Gassmann: videoclip, album e il percorso artistico
Dopo l’esibizione all’Ariston, Leo Gassmann ha pubblicato il videoclip di Naturale. Il video, girato a Roma, sviluppa una narrazione simbolica: due persone bendate si muovono nella città e si ritrovano a Piazza di Spagna in un momento di ricongiungimento. Il brano, scritto con Francesco Savini, Mattia Davì e Alessandro Casali, è definito dall’artista come un grido d’amore e una chiamata a valorizzare le relazioni autentiche. Il progetto conferma l’orientamento dell’artista verso tematiche emotive e narrazioni visive che rafforzano l’identità del singolo nell’ambito dell’album.
Il nuovo album e le date del tour
Leo Gassmann annuncia l’uscita del terzo album in studio intitolato Vita Vera Paradiso, disponibile dal 10 aprile per EMI Records Italy / Universal Music Italia. Il progetto conferma l’orientamento dell’artista verso tematiche emotive e narrazioni visive che rafforzano l’identità dei singoli nell’ambito del disco.
Il lavoro privilegia sonorità folk e l’impiego di strumenti suonati dal vivo, tra cui chitarra, banjo e cornamusa. La scelta strumentale mira a valorizzare la componente narrativa dei brani mantenendo un linguaggio personale, pur richiamando riferimenti internazionali.
Per promuovere l’album è previsto un tour primaverile con tappe in diverse città italiane. Le date comunicate sono: 4 maggio a Bologna (Locomotive Club), 6 maggio a Torino (Hiroshima Mon Amour), 7 maggio a Livorno (The Cage), 14 maggio a Roma (Largo Venue), 15 maggio a Milano (Santeria Toscana 31) e 17 maggio a Napoli (Duel Club).
La pubblicazione della compilation e le novità discografiche collegate a singoli artisti proseguono quanto emerso dalle serate sanremesi. Il fenomeno non si limita allo spettacolo televisivo, ma alimenta un circuito commerciale e culturale che produce dischi, videoclip e tournée.
Il Festival assume Le uscite discografiche e i concerti confermano la strategia promozionale degli artisti e il valore economico degli eventi collegati, con ricadute su vendite, streaming e programmazione live.