Compilation Sanremo 2026 e il videoclip di Leo Gassmann: cosa sapere

Scopri come la Compilation Sanremo 2026 documenta la settimana del Festival e perché il videoclip di Leo Gassmann segna una nuova tappa della sua carriera

Nel vivo della 76ª edizione del Festival di Sanremo, arriva la Compilation Sanremo 2026, pubblicata il 27 febbraio. Il progetto raccoglie l’intero mosaico sonoro dell’evento e vuole restituire l’atmosfera delle serate e la varietà di stili presentati sul palco dell’Ariston.

Parallelamente, dopo l’esibizione all’Ariston, Leo Gassmann ha pubblicato il videoclip del singolo Naturale e ha annunciato l’uscita del terzo album Vita Vera Paradiso. L’artista ha programmato un tour primaverile che toccherà sei città italiane.

La compilation: formato, contenuti e valore documentale

In continuità con il tour primaverile annunciato dall’artista, la raccolta ufficiale del Festival è curata da Universal Music in collaborazione con Radio Italia solomusicaitaliana. La release è disponibile in più formati: streaming e download digitale, doppio CD standard, doppio LP in vinile nero e un’edizione da collezione in doppio LP con vinile trasparente giallo e blu.

La strategia di distribuzione mira a coinvolgere sia il pubblico digitale sia gli appassionati di supporti fisici. Questo posizionamento assegna alla compilation una duplice funzione: prodotto commerciale destinato al mercato e archivio culturale con valore documentale per la conservazione della manifestazione musicale.

La selezione dei brani e il packaging dell’edizione da collezione puntano a valorizzare l’identità sonora dell’evento. Restano centrali aspetti come la qualità delle registrazioni e la coerenza curatoriale, elementi che determinano il valore di riferimento per futuri archivi e ricerche musicali.

Il jingle e la cura del progetto

In continuità con la precedente osservazione sulla qualità delle registrazioni, la pubblicazione integra il jingle ufficiale del Festival: Emigrato (Italiano) di Welo, tratto da Sanremo Giovani e riarrangiato per le serate dell’Ariston. L’inserimento di un tema sonoro contribuisce a definire l’identità dell’edizione e conferisce alla compilation coesione narrativa rispetto a una semplice raccolta di tracce.

Chi c’è nella raccolta: Big e Nuove Proposte

La raccolta comprende i brani dei 30 artisti in gara nella sezione Big. Nella versione CD è presente anche la selezione delle quattro Nuove Proposte, integrando così la rappresentanza delle nuove leve. Il risultato offre un’istantanea ampia della scena musicale contemporanea e consente un confronto diretto tra generazioni di interpreti e autori.

Il criterio curatoriale, unito alla scelta del jingle e alla cura delle registrazioni, rende la compilation uno strumento utile per monitorare le tendenze del mercato e per future analisi discografiche.

Artisti in gara (sezione Big)

A seguire, la sezione Big della compilation elenca i brani presentati in gara, utili per monitorare le tendenze del mercato musicale.

Gli artisti e i titoli presenti nella raccolta sono: Arisa – Magica favola; Bambole di Pezza – Resta con me; Chiello – Ti penso sempre; Dargen D’Amico – Ai ai; Ditonellapiaga – Che fastidio!; Eddie Brock – Avvoltoi; Elettra Lamborghini – Voilà; Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare; Ermal Meta – Stella stellina; Fedez & Marco Masini – Male necessario; Francesco Renga – Il meglio di me; Fulminacci – Stupida sfortuna; J-Ax – Italia starter pack; LDA & Aka 7even – Poesie clandestine; Leo Gassmann – Naturale; Levante – Sei tu; Luchè – Labirinto; Malika Ayane – Animali notturni; Mara Sattei – Le cose che non sai di me; Maria Antonietta & Colombre – La felicità e basta; Michele Bravi – Prima o poi; Nayt – Prima che; Patty Pravo – Opera; Raf – Ora e per sempre; Sal Da Vinci – Per sempre sì; Samurai Jay – Ossessione; Sayf – Tu mi piaci tanto; Serena Brancale – Qui con me; Tommaso Paradiso – I romantici; Tredici Pietro – Uomo che cade.

I brani elencati saranno oggetto di approfondimento e confronto nelle sezioni successive dell’articolo, con particolare attenzione a diffusione radiofonica e performance nelle classifiche.

Le nuove proposte

La versione CD della compilation include le quattro canzoni dei giovani in gara. I brani sono: Angelica Bove – Mattone, Nicolò Filippucci – Laguna, Blind, El Ma & Soniko – Nei miei DM e Mazzariello – Manifestazione d’amore. La scelta conferma la vocazione del Festival a fungere da vetrina per talenti emergenti accanto a nomi consolidati. Questa selezione agevola il monitoraggio delle tendenze e la visibilità radiofonica dei nuovi artisti.

Leo Gassmann: videoclip, album e il percorso artistico

Dopo l’esibizione all’Ariston, Leo Gassmann ha pubblicato il videoclip di Naturale. Il video, girato a Roma, sviluppa una narrazione simbolica: due persone bendate si muovono nella città e si ritrovano a Piazza di Spagna in un momento di ricongiungimento. Il brano, scritto con Francesco Savini, Mattia Davì e Alessandro Casali, è definito dall’artista come un grido d’amore e una chiamata a valorizzare le relazioni autentiche. Il progetto conferma l’orientamento dell’artista verso tematiche emotive e narrazioni visive che rafforzano l’identità del singolo nell’ambito dell’album.

Leo Gassmann annuncia l’uscita del terzo album in studio intitolato Vita Vera Paradiso, disponibile dal 10 aprile per EMI Records Italy / Universal Music Italia. Il progetto conferma l’orientamento dell’artista verso tematiche emotive e narrazioni visive che rafforzano l’identità dei singoli nell’ambito del disco.

Il lavoro privilegia sonorità folk e l’impiego di strumenti suonati dal vivo, tra cui chitarra, banjo e cornamusa. La scelta strumentale mira a valorizzare la componente narrativa dei brani mantenendo un linguaggio personale, pur richiamando riferimenti internazionali.

Per promuovere l’album è previsto un tour primaverile con tappe in diverse città italiane. Le date comunicate sono: 4 maggio a Bologna (Locomotive Club), 6 maggio a Torino (Hiroshima Mon Amour), 7 maggio a Livorno (The Cage), 14 maggio a Roma (Largo Venue), 15 maggio a Milano (Santeria Toscana 31) e 17 maggio a Napoli (Duel Club).

La pubblicazione della compilation e le novità discografiche collegate a singoli artisti proseguono quanto emerso dalle serate sanremesi. Il fenomeno non si limita allo spettacolo televisivo, ma alimenta un circuito commerciale e culturale che produce dischi, videoclip e tournée.

Il Festival assume Le uscite discografiche e i concerti confermano la strategia promozionale degli artisti e il valore economico degli eventi collegati, con ricadute su vendite, streaming e programmazione live.