Comunali: Romano (Nm), 'risultato schiacciante centrodestra'

Roma, 30 mag. (Adnkronos) – "A pochi mesi dalle elezioni politiche nazionali che hanno visto il successo della coalizione di centrodestra con un presidente del Consiglio che per la prima volta è una donna, registriamo un grande ed inequivocabile successo dei partiti della coalizione -Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati- in questa giornata di elezioni amministrative, con importanti città che sono state chiamate al rinnovo delle cariche comunali. Ebbene, il centrodestra si impone quasi ovunque, con un risultato politico che non può che leggersi con una ennesima prova di fiducia nei programmi e nella ricetta per uno sviluppo del territorio, oltre che nelle capacità amministrative dei vari esponenti politici che di questa alleanza sono diretta espressione". Così in una nota il deputato Saverio Romano, esponente di Noi Moderati.

"E’ una grande responsabilità che impone non solo di proseguire nel percorso intrapreso ma anche di individuare soluzioni moderne, veloci e coerenti con le richieste che provengono dal mondo delle imprese e della produzione, dalle esigenze delle famiglie e dalle aspettative dei giovani. La congiuntura attuale è delicatissima e, con essa, le incognite legate a dinamiche geopolitiche in fase di evoluzione, ma la consapevolezza di poter contare su un governo nazionale compatto e autorevole e con una chiara prevalenza delle forze di centrodestra nel Paese è un segnale estremamente positivo’", conclude Romano.