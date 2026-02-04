Rimane tesa la situazione tra Stati Uniti e Iran, dopo che negli scorsi giorni era stato valutato un attacco da parte degli Usa a Teheran. Ma ecco cosa ha detto poco fa Donald Trump.

Trump, gli Usa abbattono un drone di Teheran nel Golfo

Nel pomeriggio di ieri gli Stati Uniti hanno reso noto di aver abbattuto un drone iraniano che si era avvicinato “aggressivamente” a una portaerei nel Medio Oriente.

Ma ecco le parole in un comunicato del portavoce del comando americano per il Medio Oriente, il capitano Tim Hawkins: “un aereo da combattimento F-35C della portaerei Abraham Lincoln ha abbattuto il drone iraniano per legittima difesa e per proteggere la portaerei e il personale a bordo.”

Trump: “Con l’Iran stiamo negoziando”

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump nella notte ha annunciato che “con l’Iran stiamo negoziando proprio in questo momento”, dopo che Teheran aveva chiesto di spostare i colloqui previsti in Turchia in Oman, e che ne venga ridotta la portata. Il Tycoon, parlando con i giornalisti, non ha però fornito ulteriori dettagli. Il Wall Street Journal ha scritto, citando alcuni funzionari americani, che poi, dopo che questa mattina ci sono state delle schermaglie navali, con alcune motovedette iraniane che si sono avvicinate a una petroliera americana nello Stretto di Hormuz, Trump stava pensando di abbandonare i colloqui previsti con l’Iran. Gli stessi funzionari hanno aggiunto di non sapere come mai poi Trump abbia deciso diversamente.