Concerto del 1° maggio 2025: cast al completo per il grande ritorno in piazza San Giovanni in Laterano a Roma, nel segno della Festa dei Lavoratori.

Cresce l’attesa per il Concertone del 1° Maggio di Roma, promosso da Cgil, Cisl e Uil e organizzato da iCompany, con la direzione artistica di Massimo Bonelli e la regia di Fabrizio Guttuso Alaimo. Mancano solo tre giorni all’evento che, fedele alla tradizione, animerà piazza San Giovanni in Laterano con una lunga maratona di musica, spettacolo e impegno sociale.

Il cast dell’edizione 2025 è ormai definito e pronto a celebrare insieme al pubblico la Festa dei Lavoratori.

Concertone del 1° maggio, il grande giorno è vicino: dove vederlo in TV

Sotto la guida artistica di Massimo Bonelli e la regia di Fabrizio Guttuso Alaimo, il Concertone sarà come sempre gratuito e aperto a tutti, trasmesso in diretta su Rai 3, Rai Radio2, RaiPlay e Rai Italia.

La programmazione su Rai 3 prevede l’anteprima tra le 15:15 e le 16:30, seguita dalla prima sessione del concerto (16:30-19:00), dalla seconda (20:00-21:00) e dalla terza parte che accompagnerà il pubblico fino a mezzanotte e un quarto.

Concertone del 1° maggio, il grande giorno è vicino: i grandi nomi sul palco

A condurre il Concertone saranno Noemi, Ermal Meta e BigMama, affiancati in alcuni momenti dalle incursioni del professore diventato una star dei social, Vincenzo Schettini.

Sul palco, in ordine alfabetico, si alterneranno: Achille Lauro, Alfa, Andrea Cerrato, Anna and Vulkan, Anna Carol, Anna Castiglia, Arisa, Bambole di Pezza, Brunori Sas, Carl Brave, Centomilacarie, Dente, Ele A, Elodie, Eugenio in Via di Gioia, Federica Abbate, Franco126, Fulminacci, Gabry Ponte, Gaia, Gazzelle, Ghali, Giglio, Giorgia, Giorgio Poi, Giulia Mei, i Benvegnù, Il Mago del Gelato, Joan Thiele, Legno & Gio Evan, Leo Gassmann, Luchè, Lucio Corsi, Mimi, Mondo Marcio, Orchestraccia ft. Mundial, Patagarri, Pierdavide Carone, Rocco Hunt, Senhit, Serena Brancale, Shablo con ospiti speciali, The Kolors e Tredici Pietro.

“I primi nomi che annunciamo oggi restituiscono lo spirito con cui stiamo costruendo il cast artistico del Concertone 2025: uno spaccato autentico e contemporaneo della nuova scena d’autore italiana, in cui convivono anime pop, elettroniche, urban, cantautorali e rock in un unico abbraccio musicale corale. La lineup di quest’anno sarà eterogenea ma coerente, pensata per raccontare, attraverso la musica, la complessità, le contraddizioni e la bellezza del nostro tempo”, ha dichiarato il direttore artistico Massimo Bonelli.

Anche il contest 1MNEXT, dedicato ai nuovi talenti, ha scelto i suoi vincitori: Cordio, Diniche e Fellow, che avranno l’opportunità di esibirsi davanti al pubblico del Primo Maggio.