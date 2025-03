Il cantautore romagnolo Samuele Bersani, durante il concerto a Milano, ha rivelato la ragione per cui lo scorso anno ha dovuto sospendere il tour.

Samuele Bersani in concerto a Milano dopo lo stop improvviso del tour

Lo scorso mese di novembre, il cantautore romagnolo Samuele Bersani, con un post sui social aveva annunciato di dover interrompere e quindi rinviare il tour autunnale: “dover rinviare di qualche mese i nostri appuntamenti scava ancora più forte nella mia amarezza, ma al momento purtroppo non c’è alternativa a questa decisione. Tornerò presto.” All’epoca Bersani aveva solamente detto che era per un problema di salute che però non riguardava la voce. Ieri, 20 marzo 2025, Samuele Bersani è tornato sul palco, al Teatro degli Arcimboldi di Milano e ha svelato il motivo che lo aveva costretto a rinviare il tour.

Samuele Bersani in concerto a Milano: il motivo inaspettato dietro lo stop improvviso del tour

Nel bel mezzo del concerto al Teatro degli Arcimboldi di Milano, Samuele Bersani, tra un brano e l’altro, si è preso qualche minuto per parlare con il pubblico, rivelando il motivo dietro lo stop improvviso del tour lo scorso novembre. Il cantautore ha svelato di aver avuto un tumore ai polmoni al primo stadio: “Primo stadio vuol dire che sono arrivati in tempo. Per fortuna non ho dovuto fare né chemio né radio, però mi sono dovuto far togliere un lobo, un pezzettino di polmone, che per il mio mestiere non è che sia proprio il massimo.” Samuele ha raccontato di non averlo detto prima per riservatezza e che comunque ha preferito raccontarlo direttamente durante un concerto, anche al fine di poter essere di aiuto a chi vive un periodo analogo o ha paura di fare prevenzione: “si può fare tutto, bisogna andare senza paura di quel che può succedere. Siamo molto più forti di quel che crediamo, io ne sono la testimonianza.”