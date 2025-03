Paura per Bobby Solo a Pordenone: malore improvviso durante il concerto, come...

Paura per Bobby Solo a Pordenone: malore improvviso durante il concerto, come...

Bobby Solo colpito da un malore durante il concerto a Pordenone per il suo 80° compleanno: cosa è successo e come sta adesso.

Bobby Solo è stato colpito da un malore durante il suo concerto evento a Pordenone, organizzato per celebrare il suo 80° compleanno. Dopo circa quaranta minuti di esibizione al Capitol, il cantante ha dovuto interrompere il suo show, suscitando molta preoccupazione tra il pubblico.

Il successo di Bobby Solo e gli 80 anni

La sua carriera, iniziata negli anni ’60, è costellata di successi che hanno segnato la storia musicale del paese.

Bobby Solo fa il suo debutto al Festival di Sanremo nel 1964 con il brano “Una lacrima sul viso“, scritto insieme a Mogol. La canzone raggiunge un successo incredibile, vendendo più di due milioni di copie. L’anno successivo, vince di nuovo il Festival con “Se piangi se ridi”, rafforzando ulteriormente la sua fama. Nel 1969, ottiene un altro trionfo a Sanremo con “Zingara”, cantata in duetto con Iva Zanicchi. Oltre a partecipare a Sanremo, Bobby Solo è protagonista di molte trasmissioni televisive e pubblica brani che ottengono grande successo anche all’estero, in paesi come la Scandinavia, la Germania, la Francia e la Spagna.

Il 20 marzo 2025, Bobby Solo si è esibito al Teatro Capitol di Pordenone per festeggiare il suo 80° compleanno. Dopo circa quarantacinque minuti di performance, il cantante ha accusato un malore ed è stato costretto a interrompere il concerto, suscitando preoccupazione tra il pubblico.

Bobby Solo, malore durante il concerto a Pordenone: cosa è successo

Soccorso tempestivamente, Bobby Solo si è ripreso dopo pochi minuti e avrebbe voluto continuare con il concerto, ma gli è stato consigliato dal suo staff di fermarsi, ricevendo comunque l’applauso dei fan. Questa mattina, l’artista, che da anni risiede ad Aviano, ha condiviso un video sul suo profilo Instagram per tranquillizzare il pubblico.

Come spiegato, Bobby Solo stava assumendo antibiotici e non mangiava da un giorno e mezzo, probabilmente a causa di un’influenza che gli ha causato un abbassamento della pressione.

“Amici volevo tranquillizzarvi. Ho fatto dieci giorni di antibiotici per l’influenza prima di fare il concerto e per un giorno e mezzo non ho mangiato perché non avevo fame. Dopo 50 minuti con il pubblico felice per il rock and roll e le mie canzoni, ho avuto un calo di zuccheri nel corpo, sudore freddo e sono svenuto. I bravissimi sanitari in ambulanza hanno confermato quanto avvenuto. Recupereremo il concerto a Pordenone”, ha dichiarato il cantante.

Il cantante ha ringraziato lo staff sanitario per le cure ricevute, rivelando che gli avevano comunicato che l’ossigeno era al 99 e la pressione a 120. Inoltre, lo staff lo avrebbe rimproverato per non aver mangiato prima di salire sul palco.