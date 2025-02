Conosciuta per "Killing Me Softly With His Song": nel 2022 aveva annunciato di avere la Sla

Un grave lutto ha colpito nelle scorse ore il mondo della musica. All’età di 88 anni è scomparsa Roberta Flack, conosciuta in particlare per “Killing Me Softly With His Song ma anche per diversi altri successi e considerata la regina della musica black. La cantante e pianista, 14 le nomination e 4 i Grammy vinti nel corso della sua lunga carriera, aveva annunciato nel 2022 di avere la Sla e, per tale motivo, di non poter più cantare.

É morta la regina della musica black Roberta Flack: aveva 88 anni

Roberta Flack era conosciuta ai più per la hit “Killing Me Softly with His Song” ma fu il brano “The First Time I Ever Saw Your Face”, scelto da Clint Eastwood come colonna sonora del film “Brivido nella notte” del 1971 a farle guadagnare la notorietà. Flack divenne una stella della musica dopo i 30 anni, raggiungendo grazie a quella ballata il primo posto della classifica pop di Billboard nel 1972. Successivamente conquistò anche due Grammy per il disco dell’anno e per la miglior performance pop. L’anno seguente diventò la prima artista a vincere due Grammy consecutivi per il miglior disco, conquistando altri due riconoscimenti con “Killing Me Softly With His Song”.

Non solo una cantante, Roberta Flack era una pianista di formazione classica: il primo a scoprirla alla fine delgli anni ’60 fu il musicista jazz Les McCann. Il suo ultimo disco, pubblicato nel 2012 ed intitolato “Let It Be Roberta”, è una collezione di cover dei Beatles.