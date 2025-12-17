Condanna di attivisti di sinistra in Russia per presunti tentativi di colpo di stato

Il sistema giudiziario russo ha emesso sentenze pesanti nei confronti di cinque attivisti di sinistra, definiti marxisti, che si trovano in una situazione di crescente repressione politica. Questi uomini, originari della Repubblica di Bashkortostan, sono stati coinvolti in un caso che ha attirato l’attenzione internazionale, soprattutto in un contesto di tensioni politiche crescenti in Russia.

Arrestati nel marzo, i cinque attivisti sono stati accusati di aver tentato di rovesciare il governo russo e di aver pianificato l’instaurazione di un governo sovietico. Tuttavia, gli imputati hanno sempre negato le accuse, sostenendo che le loro discussioni riguardavano solo teorie politiche e non avevano intenzioni violente concrete.

Il processo e le condanne

Il Tribunale Militare del Distretto Centrale di Yekaterinburg ha emesso le sentenze, che vanno da un minimo di 16 a un massimo di 22 anni di carcere in un penitenziario di massima sicurezza. Questa decisione ha chiuso un processo che era iniziato nel dicembre, durante il quale l’accusa aveva richiesto pene comprese tra i 20 e i 24 anni di reclusione.

Reazioni in aula

Durante la lettura delle sentenze, gli imputati hanno reagito con grida di “fascisti”, esprimendo il loro disprezzo per un processo che hanno definito una “esecuzione silenziosa” e una repressione nei confronti dei comunisti. La loro protesta finale ha evidenziato il clima di paura e intimidazione che caratterizza il discorso politico in Russia.

Profilo degli imputati

Tra gli accusati figura Alexei Dmitriev, un medico otorinolaringoiatra di 43 anni, noto per essere stato il fondatore di un gruppo di discussione di sinistra nel 2016. Dmitriev e Dmitry Chuvilin, un ex membro dell’assemblea legislativa di Bashkortostan, sono stati entrambi condannati a 20 anni di carcere. Altri membri del gruppo includono un pensionato di 66 anni, un attivista di 40 anni e un ex combattente di 49 anni che aveva precedentemente servito con i ribelli filorussi in Ucraina.

Il testimone chiave

Un ruolo cruciale nel procedimento è stato ricoperto da Sergei Sapozhnikov, un cittadino russo naturalizzato che ha militato anche lui con i ribelli filorussi. Sapozhnikov ha cambiato schieramento, diventando testimone contro gli attivisti, ma è stato accusato dagli imputati di aver fornito false testimonianze durante il processo.

Contesto politico e repressione

Questa vicenda si inserisce in un quadro più ampio di crescente repressione nei confronti di qualsiasi forma di dissenso in Russia. Negli ultimi anni, le autorità hanno intensificato le loro azioni contro gruppi e individui che si oppongono alla narrativa ufficiale, specialmente dopo l’invasione dell’Ucraina. Le forze di sicurezza hanno adottato misure severe per silenziare le voci critiche, creando un clima di paura e repressione.

Nel contesto attuale, la condanna di questi attivisti di sinistra non è solo una questione di giustizia penale, ma un segnale preoccupante per i diritti umani e le libertà civili in Russia. La situazione dei diritti umani continua a deteriorarsi, con un numero crescente di arresti e processi contro dissidenti e attivisti politici.

In conclusione, il caso degli attivisti di sinistra di Bashkortostan rappresenta un esempio emblematico della repressione in atto in Russia, e mette in luce le sfide che devono affrontare coloro che osano dissentire in un regime sempre più autoritario.