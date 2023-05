Una storia orribile in cui l’accusato ha perfino tirato in ballo “Satana”: è stato condannato a 14 anni lo zio che molestava le sue nipotine. Da quanto si apprende l’uomo era arrivato al punto di dire ad una di loro: “Se sbagli le tabelline mi tocchi le parti intime”. Per aver violentato le due ragazzine l’imputato è stato condannato a 14 anni ed ha confessato tutto, ma ha tentato di giustificarsi sostenendo che a manovrarlo in quelle occasioni era il demonio.

Condannato lo zio che molestava le sue nipotine

Imputato ci era finito un 51enne che come spiega il Corriere della Sera, avrebbe commesso quei crimini tra il 2014 e il 2022. Nel corso di quegli otto anni le due vittime hanno subito molestie e violenze. E i media riportano “esempi” agghiaccianti: per aver sbagliato una tabellina lo zio avrebbe costretto la più piccola a toccargli le parti intime.

I film sul tablet e le molestie mentre lo vedeva

Ed a quella più grande, che all’epoca aveva soltanto sei anni, faceva guardare i film sul tablet, soprattutto cartoni animati. Poi ne approfittava per toccarla ovunque. Le due vittime non aveva detto nulla fino al 2022, quando avevano trovato la forza di raccontare tutto alla loro madre. Erano state quindi allontanate da quell’appartamento mentre l’uomo ammetteva: “A spingermi nell’errore è stato Satana”. Il gip lo ha condannato a 14 anni di reclusione per violenza sessuale nei confronti delle nipoti all’epoca minorenni.